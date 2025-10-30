AKTUELNO

Hronika

NEVEROVATNA CIFRA! Evo koliko kilograma marihuane je pronađeno u ŠTEK BUNKERU u Gornjoj Badanji:Uhapšen vlasnik, oglasio se i Dačić! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u nastavku jučerašnje velike akcije u mestu Gornja Badanja, opština Loznica, utvrdili da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnje da je marihuana oko 356 kilograma.

„U nastavku jučerašnje akcije policije, prilikom koje je uhapšen i vlasnik imanja gde je vršen pretres J. M. (1964) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, utvrđeno je da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana - 355,8 kilograma.

Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, u selu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili su i zaplenili ovu izuzetno veliku količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu“, izjavio je ministar Dačić.

Foto: MUP Srbije

Autor: D.Bošković

#356 kilograma marihuane

#Hapšenje

#Ivica Dačić

#gornja badanja

#vlasnik

POVEZANE VESTI

Hronika

ZAPLENJENO 200 KILOGRAMA MARIHUANE KOD LOZNICE! Oglasio se Dačić: Sve ukazuje da je količina zaplenjene droge značajno veća (FOTO)

Hronika

U AUDIJU PRONAĐENO 11 KILOGRAMA MARIHUANE: Oglasio se Dačić o hapšenju na Batrovcima

Hronika

Zaplenjeno 15 kilograma marihuane! Prilikom hapšenja napadnut policajac: Droga pronađena u kolima

Hronika

Velika zaplena droge u Jagodini: Hitno se oglasio ministar Dačić

Hronika

KOKAIN MEĐU BANANAMA Velika akcija policije u Novom Sadu: U skladištu nađeno 15 kilograma droge, u istragu uključeni i inostrani partneri (FOTO)

Hronika

Velika policijska akcije u Zrenjaninu! Muškarac (29) 'PAO' sa 5 KILOGRAMA MARIHUANE