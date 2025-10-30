NEVEROVATNA CIFRA! Evo koliko kilograma marihuane je pronađeno u ŠTEK BUNKERU u Gornjoj Badanji:Uhapšen vlasnik, oglasio se i Dačić! (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u nastavku jučerašnje velike akcije u mestu Gornja Badanja, opština Loznica, utvrdili da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnje da je marihuana oko 356 kilograma.

„U nastavku jučerašnje akcije policije, prilikom koje je uhapšen i vlasnik imanja gde je vršen pretres J. M. (1964) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, utvrđeno je da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana - 355,8 kilograma.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, u selu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili su i zaplenili ovu izuzetno veliku količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu“, izjavio je ministar Dačić.

Autor: D.Bošković