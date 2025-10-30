AKTUELNO

AKO VIDITE OVE MOMKE, ODMAH ZOVITE POLICIJU! Razbojnici razbili staklo zlatare u Zemunu, pa pokušali da ukradu nakit - POBEGLI čim su ljudi počeli da vrište (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Dvojica razbojnika su danas pokušali da opljačkaju zlataru Bošković u centru Zemuna.

Naime, kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", oni su pokušaj pljačke izveli oko 14.30 časova, a kako se može videti sa lica mesta razbili su izlog zlatare.

Međutim, kada su shvatili da su privukli previše pažnje počeli su da beže!

- Policija intenzivno traga za njima. Ukoliko imate bilo kakve informacije obavestite policiju - dodaje se ispod podeljenih fotografija.

Trenutno nije poznato da li je nešto ukradeno iz objekta

Autor: Iva Besarabić

