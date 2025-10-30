Dvojica razbojnika su danas pokušali da opljačkaju zlataru Bošković u centru Zemuna.
Naime, kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", oni su pokušaj pljačke izveli oko 14.30 časova, a kako se može videti sa lica mesta razbili su izlog zlatare.
Međutim, kada su shvatili da su privukli previše pažnje počeli su da beže!
- Policija intenzivno traga za njima. Ukoliko imate bilo kakve informacije obavestite policiju - dodaje se ispod podeljenih fotografija.
Trenutno nije poznato da li je nešto ukradeno iz objekta
Autor: Iva Besarabić