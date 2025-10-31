AKTUELNO

Hronika

DRAMA NA PANČEVAČKOM PUTU! Goreo restoran 'Druga priča', vatra oštetila lokal i automobil!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U ranim jutarnjim satima, oko 4:30 časova jutros, izbio je požar u restoranu “Druga priča” na Pančevačkom putu.

Vatra je zahvatila nadstrešnicu i deo inventara lokala, ali na sreću povređenih nije bilo.

Nakon prijema poziva, na lice mesta upućene su jake vatrogasne snage koje su brzom intervencijom sprečile širenje vatre na ostatak objekta.

Vatrogasci su ustanovili da gori nadstrešnica i inventar restorana na površini od oko 80 kvadratnih metara.

Tokom požara delimično je oštećen i jedan parkirani automobil, ali povređenih osoba, srećom, nije bilo.

Intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je oko 6:20 časova.

Istraga je u toku.

Autor: A.A.

#Nesreća

#Pančevački put

#Požar

#Restoran

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA NA VRAČARU Goreo kafić: Sa kapuljačom i maskom na glavi razbio staklo i ušao u restoran, a onda ga je ZAPALIO

Hronika

GORI POZNATI RESTORAN NA BANOVOM BRDU: Veliki požar u Požeškoj, saobraćaj obustavljen (VIDEO)

Hronika

POVREĐENO 6 LJUDI U SAOBRAĆAJKI NA PUTU KUZMIN - SREMSKA RAČA: Detalji teške nesreće, jedna osoba HITNO OPERISANA, druga na intenzivnoj nezi

Hronika

Lančani sudar na Pančevačkom putu: Stvaraju se gužve u smeru ka Beogradu

Hronika

HOROR U MALOM IĐOŠU! Sleteo sa puta i udario u banderu: Mladi vozač poginuo, maloletnik povređen

Hronika

Požar na Radan planini: Vatra progutala kuću (FOTO)