DRAMA NA PANČEVAČKOM PUTU! Goreo restoran 'Druga priča', vatra oštetila lokal i automobil!

U ranim jutarnjim satima, oko 4:30 časova jutros, izbio je požar u restoranu “Druga priča” na Pančevačkom putu.

Vatra je zahvatila nadstrešnicu i deo inventara lokala, ali na sreću povređenih nije bilo.

Nakon prijema poziva, na lice mesta upućene su jake vatrogasne snage koje su brzom intervencijom sprečile širenje vatre na ostatak objekta.

Vatrogasci su ustanovili da gori nadstrešnica i inventar restorana na površini od oko 80 kvadratnih metara.

Tokom požara delimično je oštećen i jedan parkirani automobil, ali povređenih osoba, srećom, nije bilo.

Intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je oko 6:20 časova.

Istraga je u toku.

Autor: A.A.