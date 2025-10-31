U NEMAČKOJ UHAPŠEN SRBIN SA POTERNICE: Osuđen zbog učestvovanja u ubistvu Stefana (18) iz Velike Plane

Predrag Stojiljković koji je osuđen zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, jer je učestvovao u tuči u kojoj je ubijen Stefan Filić (18) u Velikoj Plani 2020. godine uhapšen je po poternici u Nemačkoj 7. oktobra i čeka se na njegovo izručenje Srbiji.

Za Predragom Stoiljkovićem iz Velike Plane, bila je raspisana međunarodna poternica. On je pravosnažno osuđen na dve godine i osam meseci zatvora, zbog učestvovanja u tuči u kojoj je ubijen Stefan Filić (18) 2. februara 2020. godine.

Predrag Stojiljković, bio je jedan od aktera jezivog prebijanja Stefana Filića, koji je od posledica preminuo u Velikoj Plani, se nakon izricanja presude nije javio na izdržavanje kazne, već je, napustio zemlju i nalazio se u bekstvu.

Osnovni sud izdao je naredbu za međunarodnu poternicu, 14. jula 2025. godine.

On je priveden u Nemačkoj.

Ubijen pred mlađim bratom

Podsetimo, Stefan Filić je bio teško povređen u tuči ispred diskoteke u Velikoj Plani 2. februara 2020. godine, a potom prebačen u bolnicu u Beogradu, gde je od zadobijenih povreda i preminuo. On je podlegao povredama koje je zadobio od brutalnog prebijanja, a za ubistvo su na 18, odnosno 15 godina osuđeni Nikola Bojović i Mitar Pandurević.

Kako je utvrđeno tokom suđenja, ubijeni mladić ni u jednom trenutku nije udario Bojovića ili Pandurevića. Stefan je brutalno ubijen pred svojim mlađim bratom koga je branio od napadača. Na presudu su se žalili i tužilaštvo i advokati odbrane.

Apelacija im smanjila kazne

Apelacioni sud u Beogradu smanjio je za tri godine zatvora kaznu Nikoli Bojoviću, odnosno sa 18 na 15 godina zatvora, dok je drugooptuženi Mitar Pandurević, koji je bio osuđen na 15 godina, kažnjen sa tri godine zatvora zbog učestvovanja u tuči, dok je Predrag Stojiljković, koji se nalazio u bekstvu, osuđen na 2 godine i osam meseci zatvora.

"Ugasili su moje svetlo"

- Ugasili su moje svetlo, ugasiće se i njihovo, i kud god krenuli neka ih prati tvoj poslednji pogled , neka im tvoj poslednji izdah bude kao omča oko vrata. I neka ih, neka im Gospod da samo onoliko koliko su meni dali.

A ja ću, dok oni beže od odgovornosti, i dalje zahvaljivati Bogu što mi je podario tebe, što sam imala čast i privilegiju da ti budem majka, što si bio odraz neba na zemlji i razlog zbog kog sunce i dalje izlazi.

A njihove majke neka žive u svom brlogu koje su napravile, neka ih hrane kao kućne ljubimce i drže na povodcu jer je sloboda za ljude čiste savesti, a ne one besčasnike koji tačno znaju svoju krivicu.

I dok "časna" majka svog sina divljaka, Predraga Stoiljkovića, krije u inostranstvu, prelazeći granicu između ljubavi i saučesništva, ne bi li se izvukao da ne odleži i tih bednih dve godine i osam meseci koje mu je sud dodelio, ja ću se moliti da i njeno srce prokrvari samo onoliko koliko je moje, a Gospod će valjda svima po zasluzi. Mirno spavaj Anđele i srećan ti nebeski rođendan. Tvoja mama - pisalo je u ranijoj objavi Stefanove majke, koju je podelila na dan njegovog rođendana.

