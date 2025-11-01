OVO SU PRIČE O ŽRTVAMA PADA NADSTREŠNICE: Najstarija je imala 77 godina, najmlađa samo pet

Nadstrešnica na Železničkoj stanici "Novi Sad" pala je pre tačno godinu dana - 1. novembra 2024. godine u 11 sati i 52 minuta. Poginulo 16 osoba, dok se Teodora Martinko i dalje oporavlja od teških povreda. Većina porodica žrtava retko se oglašavala u medijima, a tri paralelne istrage posle pada nadstrešnice vode se u Beogradu i Novom Sadu.

U padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu nastradali su:

Đuro Švonja (1947) iz Stepanovićeva,

Mileva Karanović (1948) iz Kaća,

Vukašin Raković (1955) iz Bukovca,

Goranka Raca (1966) iz Novog Sada,

Đorđe Firić (1971) iz Kovilja,

Vasko Sazdovski (1979) iz Severne Makedonije,

Sanja Ćirić Arbutina (1989) iz Kaća,

Stefan Hrka (1997) iz Beograda,

Anja Radonjić (2001) iz Paraćina,

Anđela Ruman (2004) iz Stare Pazove,

Miloš Milosavljević (2003) iz Knićanina,

Vukašin Crnčević (2006) iz Zmajeva,

Nemanja Komar (2007) iz Stepanovićeva,

Milica Adamović (2008) iz Kaća,

Valentina Firić (2014) iz Kovilja,

Sara Firić (2018) iz Kovilja.

"Mogao je da živi 100 godina...": Đuro Švonja (77)

Đuro Švonja iz Stepanovićeva je najstarija žrtva pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad. Njegov sin je ispričao za medije da je Švonja napokon bio izvadio sve papire za operaciju kuka i da se radovao povratku kući.

- Preživeo je rat! Toliko je bio zdrav da je mogao 100 godina da živi, a život je izgubio na ovaj način - rekao je sin Đure Švonje.

"Da vi znate koliko je ona bila divna!": Mileva Karanović (75)



Rođak Mileve Karanović (75) iz Kaća je ispričao za "Blic" da je Mileva krenula kod lekara kako bi skinula gips sa noge. Kada je sela na klupu da sačeka autobus, nadstrešnica se obrušila na nju.

- Da vi znate kako je ona bila divna! Svima je pomagala, to je dobra porodica. Ima sina i ćerku. Ćerka joj živi u gradu, sin sa njom - rekao je ovaj dalji rođak.

Četvoro dece, osmoro unuka: Vukašin Raković (69)

Vukašin Raković je bio otac četvoro dece i imao je osmoro unuka. Kako je rekla ćerka Ivana (40), njen otac je kobnog 1. novembra 2024. godine bio na putu za Kać.

- Sedeo je na klupi, nije imao telefon. Imao je dve operacije, nosio je kanilu i nije mogao da priča. Ali se kretao - rekla je ćerka Ivana.

"Nesebično je pomagala ljudima": Goranka Raca (58)

Koleginica Goranke Raca (58) ju je posle tragedije opisala kao "izuzetno finu ženicu".

- Bila je vrsni homeopata koja je nesebično pomagala ljudima. Zaista divna žena - ispričala je koleginica Goranke Raca.

Otac Goranke Raca, Đuro Raca, preminuo je 7. oktobra ove godine.

Poginuo sa dve unuke: Đorđe Firić (53)

Đorđe Firić (53) je nastradao sa svoje dve unuke, Sarom (5) i Valentinom (9).

Poginuli su dok su putovali za Loznicu, gde je trebalo da proslave slavu. Kako su kasnije ispričali volonteri iz Organizacije za traganje i spasavanje, Đorđa su ispod ruševina pronašli kako grli svoje unuke.

Poznati naučnik iz Makedonije: Vasko Sazdovski (45)

Poznati naučnik iz Severne Makedonije Vasko Sazdovski (45) radio je u Institutu u Novom Sadu gde se istražuju i razvijaju informacione tehnologije za poljoprivredu.

Bio je oženjen i iza sebe je ostavio dvoje dece. Ispod nadstrešnice se zatekao dok je putovao u Severnu Makedoniju kako bi video porodicu.

Imala je težak život: Sanja Ćirić Arbutina (35)

Sanja Arbutina Ćirić (35) je kobnog dana otišla do cvetne pijace u Novom Sadu kako bi kupila cveće.

Sanja je imala težak život, odrasla je bez oca, a njena majka je kasnije dobila ćerku, Sanjinu sestru, koja je preminula. Bavila se poslastičarstvom.

Čekao devojku na stanici: Stefan Hrka (27)

Stefan Hrka (27) se bavio građevinom, a kako je ispričala njegova majka, zbog posla je započeo život u drugom gradu.

- Stefan je tog dana pratio devojku na stanici ili ju je čekao - rekla je njegova majka Dijana Hrka.

Studirala kineski, trenirala košarku: Anja Radonjić (23)

Anja Radonjić iz Paraćina, jedna je od tri osobe koje su iz ruševina nadstrešnica izvučeni živi. Posle 17 dana borbe za život podlegla je teškim povredama.

Anja je bila studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, studirala je kineski jezik.



Anja je godinama trenirala košarku zbog čega je održan i Humanitarni memorijalni turnir "Anja Radonjić 2025".

Bila je trudna, poginula sa dečkom: Anđela Ruman (20)



Anđela Ruman je nastradala na Železničkoj stanici dok je bila sa dečkom Milošem Milosavljevićem. Milošev otac je otkrio da je Anđela bila trudna i da su, najverovatnije, planirali da lepe vesti saopšte nekoliko dana kasnije, na planiranom porodičnom ručku.

Anđelina majka je ranije navela da su imale toliko planova koji se nikada nisu ostvarili. Anđelina majka se često oglašava na društvenim mrežama i gaji sećanje na svoju ćerku.

Mladi fudbaler: Miloš Milosavljević (21)

Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina kod Zrenjanina bio je mladi fudbaler koji je trebalo da zaigra sa svojim fudbalskim timom važnu utakmicu. Planirao je, kažu, potom i da proslavi svoj rođendan.

Poginuo je dok je na Železničkoj stanici "Novi Sad" bio sa devojkom, Anđelom Ruman.

Čekao prevoz da se vrati kući: Vukašin Crnčević (18)



Vukašin Crnčević je izvučen živ iz ruševina nadstrešnice, a povredama je podlegao na Vojno-medicinskoj akademiji posle četiri meseca i 20 dana. Pohađao je Ekonomsku školu "Svetozar Miletić".

Kobnog dana je čekao je prevoz da bi se vratio kući.

Hteo je da položi vozački: Nemanja Komar (17)

Nemanja Komar (17), mladić iz Stepanovićeva, kobnog dana je čekao autobus za povratak kući nakon što je završio čas vožnje.

Njegov lik oslikan je na zidu sportske hale Osnovne škole "Alekse Šantić" koju je pohađao.

Mural je uradio ruski umetnik Andrej Kolosov po želji njegovih drugova i rođaka.

Smrt je zatekla na povratku iz škole: Milica Adamović (16)



Milica Adamović iz Kaća nastradala je na Železničkoj stanici dok je čekala autobus. Ona se vraćala kući iz Poljoprivredne škole u Futogu.

Krenule sa dekom na porodičnu slavu: Valentina (9) i Sara (5) Firić

Najmlađe žrtve pada nadstrešnice na Železničkoj stanici "Novi Sad" su sestre Sara (5) i Valentina (9) Firić iz Kovilja.

Kobnog 1. novembra 2024. godine devojčice su sa svojim dekom Đorđem krenule na put u Loznicu, gde je trebalo da kod druge bake i deke proslave porodičnu slavu.

