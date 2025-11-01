'JEDAN OD UBICA JE VIKAO: 'UBADAJ, UBADAJ IH...ZAKOLJI IH...' Jeziva ispovest majke ubijenog Vukašina: Monstrumi su mi zatvorili kuću

"Jedan od ubica je vikao: 'Ubadaj, ubadaj ih... Ubodi ga u vrat, zakolji ih...'. Njih četvorica su mog sina Vukašina krvnički ubili, dok su njegovog druga pokušali da ubiju", reči su Ane, majke Vukašina Stankovića (23), koji je 31. avgusta brutalno ubijen ispred jedne kladionice na Vračaru.

Unesrećena majka u potresnoj ispovesti otkriva detalje te kobne noći, te kakav je mladić bio njen sin. Ističe i da je njena bol svakog jutra sve veća.

Vukašin Stanković preminuo je od povreda koje je zadobio na Vračaru kada su ga četiri mladića pretukla i brutalno izbola i to kuhinjskim nožem.

U užasnom napadu Vukašinov prijatelj Marko R. (23) zadobio je teške telesne povrede opasne po život. Vukašinova mama kaže da je njen sin bio dete za primer, bez ijedne mrlje.

"Ljudi će reći, svaka majka hvali svoje dete, ali istina je da je moj Vukašin zaista bio dete za primer, bez ijedne mrlje. Monstrumi su ga ubili na samom kraju školovanja, bio je četvrta godina Fakulteta za bezbednost. Poslednjih šest meseci života trenirao je džudo, bio je sportski tip. Ceo život se rekreativno bavio sportom, voleo je da trenira. Bio je zaljubljen, imao je devojku dve i po godine. Bio je izuzetno zreo za svoje godine", ispričala je majka ubijenog mladića.

Poslednji sati Vukašinovog života

Kobne večeri, Vukašin je kod kuće bio do 20 sati. Zatim je, kako priča njegova mama, sa drugom Markom otišao na piće u jedan kafić. Majka se priseća da je njen sin do izlaska bio u njenoj sobi, gde je ležao i gledao TV. Majka ga je nazvala u 1.20 sati ujutru.

"Nisam mogla da nađem daljinski, pa sam ga zvala. Tada mi je rekao da će brzo doći kući i da se zatvorio kafić u kojem su do tada on i drug bili, pa su prešli u kladionicu na još jedno piće. Rekao mi je da su tamo jer je samo ta kladionica radila", priča majka sa teskobom u glasu.

Nekoliko sati kasnije saznala je informacije koje će njen život zauvek promeniti. Saznala je da njenog sina više nema.

"Probudila sam se i u 7.20 sati ujutro videla sam da je Vukašinov krevet prazan. Uspaničeno sam počela da ga zovem, on se nije javljao. Majka, kao majka, intuicija mi je proradila. Ušla sam na portale i to pravo na 'Crnu hroniku'. Kada sam videla vest da je bilo ubadanje na Vračaru, znala sam da je moj sin!", rekla je nesrećna žena i nastavila:

"Uporno sam nastavila da ga zovem, a onda se javila neka devojka, radnica kladionice. Objasnila mi je gde se nalazi lokal i krenula sam po Vukašinov telefon. Ti minuti delovali su kao sati. Tada je počela agonija koju i danas živim", rekla je ona.

"Izjavili su mi saučešće i saopštili..."

Po dolasku u kladionicu pozvala je Hitnu pomoć odakle su je uputili da potraži sina u Urgentnom centru. Sve što se dešavalo posle toga joj je u magli. Ne zna kako i koliko joj je trebalo da stigne do bolnice, ali se seća da je usledio mrak.

"Izjavili su mi saučešće, saopštili su mi da nikada više neću zagrliti moje jedino dete", kroz jecaje je izgovorila majka ubijenog mladića.

Detalji ubistva Vukašina na Vračaru

Od kada je ostala bez sina, Ana pokušava da otkrije šta se dogodilo kobnog 31. avgusta. Kako kaže, u prethodna dva meseca uspela je da sazna detalje te kobne noći.

"Vukašin i Marko su sedeli u kladionici, u delu gde je kafić. Grupa mladića, među kojima su bile i ubice mog sina, nalazila se u delu gde se kocka. Nije mi jasno, po kom zakonu maloletnici smeju da se kockaju, borave u kladionici gde konzumiraju alkohol", rekla je Ana.

Kako priča majka ubijenog mladića, osumnjičeni su bili "mnogo pijani i sve vreme su provocirali Vukašina i njegovog druga". U jednom momentu došlo je do svađe.

"Nekoliko minuta nakon verbalnog sukoba, četiri monstruma koja su mi ubila dete, napustila su kladionicu. Inače, radi se o dva maloletna i dva punoletna muškarca. Oni su otišli u obližnji lokal odakle su ukrali kuhinjski nož. Jedan je ušao i pozvao Vukašina i Marka ispred kladionice. Oni nisu ni slutili šta ih napolju čeka. Izašli su jer su verovali da će napolju razgovarati i rešiti problem. Međutim, jedan od ubica krenuo je da viče: 'Ubadaj, ubadaj ih... Ubodi ga u vrat, zakolji ih...'", priča drhtavim glasom majka ubijenog mladića.

Kako kaže, njih četvorica su njenog sina "krvnički ubila", dok su njegovog druga pokušali da ubiju.

"Marko je prvi bio uboden, a onda je Đorđe Makić počeo zverski da ubada Vukašina dok su ostala trojica držala, tukla i šutirala Marka i Vukašina koji su bili na podu. Na sve načine su pokušavali da se spasu, da se izbore da nastave svoje mlade živote", tvrdi Vukašinova majka.

Ko je Đorđe M.?

Majka Vukašina Stankovića navodi da je osumnjičeni Đorđe M., od kada se dogodio stravični zločin, u bekstvu. Kako ona tvrdi, begunac je učestvovao i u jednoj kafanskoj tuči, koja je kasnije eskalirala u ubadanje, i to samo 7 dana pre nego što je ubio njenog sina.

"Đorđe M., koji je ubio mog sina, je iz Bloka 70. On je 23. avgusta uveče učestvovao u tuči koja se dogodila u jednoj beogradskoj kafani u Skadarliji. Tada je Đorđe bio saučesnik u ubadanju jednog mladića", tvrdi majka ubijenog Vukašina.

Ana kroz suze priča o svom sinu. Kaže, živeli su sami, imali predivan odnos. Nikada se nisu posvađali.

"Vukašin nije bio sklon izlascima, voleo je da bude kod kuće. On i njegova devojka su više vremena proveli kod nas u stanu nego bilo gde drugo. Monstrumi su mi zatvorili kuću. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da ga nikada više neću zagrliti i poljubiti", kroz suze je rekla ona.

Majka Vukašina Stankovića rekla je da je upućena u zdravstveno stanje Marka R. (23), koji je teško povređen te noći.

"Marko nije dobro, vrlo je loše i psihički i fizički. Još uvek se nije oporavio, kreće se pomoću štaka. Njemu su ugrađene pločice na skočnom zglobu. Bio mu je rasporen ceo stomak. Ne može da se reši slika od te noći. Razumem ga, on je ipak dete. Na njegove oči mu je ubijen najbolji prijatelj", otkrila je Vukašinova majka.

Autor: Pink.rs