Policajka iz Sombora vodila dvostruki život: S jednim ubijala, s drugim zakopavala telo!

Suđenje bivšoj policajki Kristini K. (46) iz Sombora, osumnjičenoj za saučesništvo u ubistvu državljanina Slovenije, zakazano je za 6. novembar, nakon što je prethodno odloženo zbog tehničkih problema sa sprovođenjem okrivljenog Predraga B. (37) iz KPZ Sremska Mitrovica.

Kristina K. se tereti da je 2019. godine pomogla tadašnjem partneru Predragu B. da ubije Slovenca po imenu Tomas, navodno povezanog sa kriminalnim grupama. Zločin se dogodio na salašu kod Sombora, a pištolj iz kog je pucano bio je službeno oružje Kristine K.

Nakon ubistva, telo je zakopano, a kasnije, uz pomoć novog partnera Dalibora Š. (37), premešteno na drugu lokaciju. Dalibor je zbog toga osuđen na dve godine i devet meseci zatvora zbog pomoći učiniocu posle izvršenog dela.

Zločin je otkriven tek 2022. godine, kada je Dalibor uhapšen zbog drugog krivičnog dela i otkrio detalje o zakopanom telu. Ostatke je policija pronašla na Monoštorskom putu.

Kristina K. je u pritvoru, koji joj je produžen do 7. novembra. Na suđenju će biti saslušani i svedoci, a očekuje se da proces rasvetli sve detalje ovog višegodišnjeg slučaja.

Autor: Dalibor Stankov