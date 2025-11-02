ON JE BIO STRAH I TREPET, ONA IKONA STILA: Ljubav Giške i Sindi još se prepričava

Jedna od najpoznatijih beogradskih lepotica devedesetih, Jelica Matić Sindi, bila je devojka Đorđa Božovića Giške - čoveka koji je bio strah i trepet beogradskog podzemlja. Njihova ljubavna priča bila je sve samo ne obična.

„Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili sa stilom“, rekla je Sindi u jednom intervjuu, prisećajući se kako ju je Giška „kupio sa pet rečenica“. Njihova veza bila je burna, glamurozna i puna anegdota - uključujući i onu sa izbora za Mis Studija B, kada je Giška u šali dobacio Eri: „E moj Ero, a ja mislio da si ti pošten čovek i domaćin.“

Na Instagram stranici „Legende devedesetih“ nedavno je objavljena retka fotografija para na plaži - Giška u neobičnoj pozi, zaljubljen do ušiju, a Sindi u kupaćem kostimu.

Sindi je kasnije bila verena za Dejana Marjanovića Šabana, poznatog kao „kralj Zvezdare“, koji je tragično ubijen 1994. godine u 23. godini, od strane svog maloletnog kuma. Samo dva sata pre smrti, u intervjuu je izjavio: „Volim jedino svoju verenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom.“

Danas Sindi živi na relaciji Beograd – Milano - Punta del Este, radi kao art direktor hotela „Barradas Parque“ i retko se pojavljuje u javnosti.

Njena priča ostaje jedna od najzagonetnijih i najfascinantnijih ljubavnih saga beogradskog podzemlja - spoj glamura, opasnosti i neizbrisivih tragova prošlosti.

Autor: Dalibor Stankov