STRADAO MLADIĆ NA TRAKTORU: Oglasio se MUP o strašnoj nesreći kod Jagodine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su S. R. (65) iz okoline tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičeni je sinoć, na putu Jagodina–Batočina, automobilom "Pežo 407" udario traktor koji je usled udara sleteo s puta i prevrnuo se.

Tom prilikom, sedamnaestogodišnji vozač traktora je smrtno stradao.

S. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.

Podsetimo, na području sela Lipar kod Jagodine sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio mladić star 17 godina.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je u trenutku sustizanja došlo do kontakta između putničkog vozila i traktora kojim je upravljao nastradali mladić.

"Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta. Uviđaj su izvršile nadležne policijske ekipe po nalogu tužilaštva, a okolnosti i tačan uzrok nesreće biće naknadno utvrđeni" potvrđeno je iz policije.

Autor: Iva Besarabić