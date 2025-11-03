AKTUELNO

Hronika

STRADAO MLADIĆ NA TRAKTORU: Oglasio se MUP o strašnoj nesreći kod Jagodine

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su S. R. (65) iz okoline tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičeni je sinoć, na putu Jagodina–Batočina, automobilom "Pežo 407" udario traktor koji je usled udara sleteo s puta i prevrnuo se.

Tom prilikom, sedamnaestogodišnji vozač traktora je smrtno stradao.

S. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.

Podsetimo, na području sela Lipar kod Jagodine sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio mladić star 17 godina.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je u trenutku sustizanja došlo do kontakta između putničkog vozila i traktora kojim je upravljao nastradali mladić.

"Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta. Uviđaj su izvršile nadležne policijske ekipe po nalogu tužilaštva, a okolnosti i tačan uzrok nesreće biće naknadno utvrđeni" potvrđeno je iz policije.

Autor: Iva Besarabić

#Jagodina

#Nesreća

#Policija

#Sudar

#Traktor

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN TRAKTORISTA ZBOG NESREĆE KOD KRALJEVA Auto podleteo pod traktor, stradao muškarac, žena teško povređena

Hronika

SAOBRAĆAJKA NA MAGISTRALNOM PUTU KA VRNJAČKOJ BANJI: Povređeno dvoje ljudi

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (23) ZBOG GAŽENJA DETETA U NOVOM PAZARU Oglasio se MUP: Mališan (6) zadobio teške povrede, hitno prevezen u bolnicu

Hronika

UHAPŠEN VOZAČ KAMIONA: Određeno mu zadržavanje posle nesreće kod Novog Sada u kojoj je stradao policajac

Hronika

POGINULA DEVOJČICA, UHAPŠEN VOZAČ AUTOBUSA: Oglasio se MUP o jezivoj nesreći u Zemunu

Hronika

OTKRIVENO VIŠE OD 60 NEPRAVILNOSTI U RADU AUTOPREVOZNIKA: Oglasio se MUP o nesreći u Sremskoj Mitrovici