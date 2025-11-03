Užas u parku na Voždovcu: Maloletnik brutalno pretučen metalnom šipkom

U subotu uveče na beogradskom naselju Voždovcu dogodio se incident u kojem je povređen maloletnik, M. D. (15).

Napad se odigrao u Kumodraškoj ulici, u parku ispred Osnovne škole "Veselin Masleša", gde se M. D. nalazio u društvu svojih drugova, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, grupi maloletnika je prišlo nekoliko nepoznatih lica. Tokom sukoba, jedno od tih lica je M. D. zadalo udarac metalnom šipkom u predelu glave.

Povređeni dečak je odmah transportovan u Urgentni centar radi pružanja lekarske pomoći. Nakon pregleda, dežurni lekari su konstatovali da je M. D. zadobio lake telesne povrede.

Nakon prijave incidenta, policija je pokrenula istragu. Identitet napadača za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalaženju odgovornih lica.

Autor: Marija Radić