Skidali magiju za milione: Uhapšeni prevaranti u Novom Sadu i Novom Pazaru

Policijski službenici Policijske uprave Novi Pazar, u saradnji sa kolegama iz Novog Sada i nadležnim tužilaštvima, uhapsili su više osoba osumnjičenih za krivična dela prevare i iznude.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su putem jedne društvene mreže obmanjivali građane širom Srbije, predstavljajući se kao osobe koje imaju „moći“ da uklanjaju magiju i vračbine. Od oštećenih su zahtevali velike sume novca i zlatni nakit.

Prema navodima policije, u jednom slučaju žrtva je prevarena za čak 1.400.000 dinara, a novac i nakit će biti vraćeni.

Uhapšeni su N.J. (51), N.B. (49) i A.B. (29), svi sa teritorije Novog Sada, zbog sumnje da su počinili više krivičnih dela prevare i iznude.

Policija je navela da je do hapšenja došlo nakon intenzivnog operativnog rada na terenu, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo da li ima još oštećenih građana.

Autor: Dalibor Stankov