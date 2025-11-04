Za sat vremena DECA LOPOVI ojadili dve apoteke na Čukarici: Jedenu radnicu zaključali, druga preživela HOROR

Dve krađe apoteka dogodile su se juče popodne na Čukarici u razmaku od samo sat vremena, a sumnja se da su akteri bili maloletnici.

Prva krađa dogodila se oko 18 časova u Radničkoj ulici, kada su u apoteku ušli dečak i devojčica koji su sa makazama u ruci zapretili nesrećnoj radnici. Dečak je, sa makazama, prišao ženi i počeo da joj preti da će je "iseći". Nakon što su je odgurnuli, uzeli su novac iz kase i pobegli u nepoznatom pravcu.

Sat vremena kasnije, u Ulici Kneza Višeslava, u drugu apoteku ušla su dvojica maloletnika koja su radnicu apoteke zaključala u kancelariju, uzeli sav novac iz kase i pobegli.

Srećom zaposleni u obe apoteke nisu povređeni, a policija je obavila uviđaj.

O svemu je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija intenzivno traga za počiniocima.

Za sada nije poznato da li se dve grupe međusobno poznaju, ali je pažnju privukla činjenica da su u svakom slučaju pljačke apoteke, napadači sačekali kraj radnog vremena kako bi sproveli krađu.

Podsetimo, na Vračaru je 27. oktobra opljačkana još jedna apoteka, a krađa se dogodila posle 17 časova. Troje maloletnika, uzrasta do 14 godina, upalo je u apoteku noseći sprej kojim su pretili radnici, a zatim uzela oko 30.000 dinara iz kase i pobegla u nepoznatom pravcu.

Deca mesecima pljačkaju apoteke

Ovo je još samo jedan u nizu napada dece na apotekare i krađa novca, a u više slučajeva maloletnici su imali i noževe. Na isti način opljačkane su apoteke na Dorćolu, Vračaru, Novom Beogradu, Voždovcu, a sada i na Čukarici i Vidikovcu.

Pre samo dva meseca, policija je uspela da uhvati grupu maloletnika koja je osumnjičena za krađu više apoteka u centru Beograda, međutim nasilje i krivična dela nisu prestala.

Policija je 16. septembra na Opštini Savski Venac uhapsila petoro maloletnika zbog sumnje da su izvršili seriju pljački apoteka.

Prema pisanju medija, oni su uhvaćeni neposredno nakon što su opljačkali jednu apoteku, a kod njih je pronađen novac za koji se veruje da potiče iz ovog krivičnog dela.

Istraga je tada pokazala da opis osumnjičenih odgovara grupi maloletnika od oko 14 godina koja već nedeljama pljačka apoteke i maltretira i fizički napada zaposlene. Na osnovu opisa i video nadzora, policija je povezala ranije incidente sa ovom grupom.

