NESVAKIDAŠNJI PRIZOR NA PUTU KOD NOVOG SADA: Policijski presretač ulovio bahatog vozača, pogledajte snimak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ mupsrbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su zaustavili i isključili iz saobraćaja hrvatskog državljanina J. P. (47) koji je danas oko 12.30 časova, na putu Bački Petrovac - Novi Sad, upravljao vozilom „kupra leon“ nemačkih registarskih oznaka brzinom od 185,6 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Takođe, pripadnici Uprave saobraćajne policije su danas, za samo nekoliko sati, presretačem otkrili još pet težih prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila.

Apelujemo na učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise kako bi sačuvali svoje i tuđe živote.

PIO PIĆE SA PRIJATELJEM, PA GA NASMRT PRETUKAO METALNOM ŠIPKOM: Užas u Severnoj Makedoniji

