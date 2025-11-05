VELIKA AKCIJA U SREMSKOJ MITROVICI: Privedena 3 policajca zbog zloupotreba izdavanja viza Kinezima

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu saopštilo je danas da su tri policijska službenika Policijske uprave Sremska Mitrovica uhapšena zbog zloupotrebe službenog položaja.

Kako se precizira iz VJT, osumnjičeni V.K, V.Š. i Z.G, kao policijski službenici PU Sremska Mitrovica, u periodu od 2023. do 2024. godine, iskoristili svoj službeni položaj tako što su, suprotno propisima, odobravali boravak i davali saglasnost za izdavanje viza većem broju državljana Kine.

Takođe, dodaje VJT, osumnjičeni nisu preduzeli zakonom propisane mere u slučajevima kada su državljani Kine izvršili prekršaje iz Zakona o strancima.

"Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima V.K., V.Š. i Z.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu", dodaje se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Autor: D.Bošković