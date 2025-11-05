AKTUELNO

Hronika

UHAPŠENA DVA KRIJUMČARA KOD LOZNICE U kombiju pronađeno 12 ilegalnih migranata

Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Istragu krijumčarenja vodi Više javno tuzilaštvo u Šapcu koje je nalozilo da se osumnjičenim vozačima odredi policijsko zadržavanje do 48 sati za krivično delo Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Dvojica muškaraca uhapšeni su sinoć u Lešnici kod Loznice u trenutku dok su pokušali da prokrijumčare grupu migranata iz Srbije u BIH.

Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi policija je sinoć oko 22 sata u Lešnici na kružnom toku zaustavila kombi u kojem je bilo 12 ilegalnih migranata.

- Kombi kojim je upravljo S.J.,državljanin BIH, zaustavljen je i u teretnom delu je pronađeno 12 migranata iz Afrike i Azije, bez ikakvih dokumenata. U sito vreme policija je zaustvaila i drugo vozilo kojim je upravljao D.I. iz Beograda koji je bio "čistač", odnsono vozio je ispred kombija i sauečsniku javljao gde se nalaze policijske patrole - kazao je izvor iz istarge.

Autor: Jovana Nerić

