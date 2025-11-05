AKTUELNO

BIVŠI I SADAŠNJI PARTNERI DALI KONTRADIKTORNE IZJAVE O POGIBIJI ŽENE U BORČI: Jedan tvrdi da je gurnuta sa terase, drugi da je sama pala?!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/S. Kojić, Tanjug/Nikola Anđić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Posle pada V. S. sa četiri metra visne u beogradskom naselju Borča pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo pod kojim okolnostima je nastradala

Svađa V. S. i njenog bivšeg i sadašnjeg partnera u beogradskom naselju Borča sinoć je okončana njenom smrću, a šta se tačno dogodilo i kako je došlo do toga da žena padne sa terase i pogine na mestu utvrdiće istraga!

Ono što unosi dodatnu konfuziju u slučaj su oprečne izjave dvojice muškaraca, aktera drame.

Kako smo već objavili, policija je uhapsila Dejana Z. (52), bivšeg dečka pokojne žene, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, dok je njen sadašnji partner, Jovica N. (54) prebačen na Odeljene toksikologije na VMA.

- Policiju je u utorak nešto pre 21 čas pozvao Jovica N. i prijavio da je njegovu devojku pretukao bivši partner Dejan Z. Jovica N. je izjavio i da je Dejan Z. tokom tuče gurnuo ženu sa terase. Međutim, Dejan Z. kategorički negira ove navode i tvrdi da je žena sama pala sa četiri metra visine, spletnom nesrećnih okolnosti - kaže naš izvor i dodaje da je Jovica N., navodno, ispričao i da je kod njega i V. S. upao njen bivši dečko Dejan Z. i otpočeo haos.

Autor: D.Bošković

