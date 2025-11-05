Jezive objave osumnjičenog za ubistvo Katarine: Dalibor delio snimke nasilja i poruke pune mržnje – telo sakrio u zamrzivač!

Dalibor D. (43), osumnjičen da je u ponedeljak uveče ubio svoju nevenčanu suprugu Katarinu G. (36) u porodičnom domu u selu Pečenjevce kod Leskovca, danima pre zločina delio je uznemirujuće sadržaje na društvenim mrežama.

Iako se bavi građevinom, na njegovom Fejsbuk profilu, pored fotografija sa gradilišta, nalaze se i brojne slike sa oružjem, kao i snimci nasilja uz brutalne komentare. Meštani kažu da je bio "čovek na svoju ruku", dok za njegove roditelje imaju samo reči hvale.

„Njegovi roditelji su divni ljudi, sa njima uvek popričamo kada se sretnemo, a za Dalibora niko u selu nema lepu reč. Delovao je nasilno i često je objavljivao fotografije sa oružjem“, kažu komšije.

Nasilje na mrežama

Dalibor je objavljivao snimke tuča, pucnjava i mučenja, uz komentare koji pozivaju na nasilje. U jednoj objavi napisao je:

„Ovu bolesnicu treba baciti tigrovima, polako i što duže da je kidaju do smrti.“

U drugoj, uz snimak ubistva iz Libana, komentarisao je:

„Jedva ga dočekao.“

Na fotografiji dečaka sa pištoljem, pratioci su komentarisali: „To, mafija!“

Telo u zamrzivaču

Komšije su potvrdile da je odnos između Dalibora i Katarine bio turbulentan, sa čestim svađama. Ipak, niko nije mogao da nasluti ovakav ishod.

„Policija je dugo pretraživala kuću, nisu odmah našli telo. Tek drugi put, kada su detaljno pregledali zamrzivač, ispod kesa sa hranom pronašli su telo nesrećne žene“, rekao je jedan od meštana.

Dalibor je, kako se sumnja, nakon zločina telo sakrio u zamrzivač i pobegao. U trenutku ubistva nalazio se u kućnom pritvoru.

Njegovi roditelji su se oglasili za medije i potvrdili da je upravo Daliborov brat otkrio zločin.

Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a javnost je uznemirena ne samo brutalnošću zločina, već i sadržajem koji je Dalibor godinama delio na mrežama.

Autor: Dalibor Stankov