SRBIN IZRUČEN AUSTRIJI! Jurili ga 13 godina zbog krađe telefona vrednih 1,63 miliona evra

Srpski državljanin (56) izručen je Austriji nakon što je uhapšen po međunarodnoj poternici koja je bila aktivna više od 13 godina. On se sumnjiči da je učestvovao u spektakularnoj pljački skladišta u Beču, iz kojeg je ukradeno čak 5.705 pametnih telefona, ukupne vrednosti 1,63 miliona evra.

Pljačka se dogodila u noći 4. aprila 2012. godine, kada su trojica maskiranih muškaraca upala u skladište, uz pretnju pištoljem onesposobili zaposlene i utovarili palete telefona u kamion. Zaposleni su uspeli da se oslobode tek posle nekoliko sati i obaveste policiju.

Kancelarija kriminalističke policije Donje Austrije ubrzo je identifikovala četiri osumnjičena. Dvojica su uhapšena početkom 2013. godine i osuđena na višegodišnje kazne zatvora u Regionalnom sudu u Viner Nojštatu. Kazne su u međuvremenu odslužene, a oni su danas na slobodi.

Treći osumnjičeni, 56-godišnji Srbin, uspešno je izbegavao hapšenje sve do ove godine, kada je priveden prilikom prelaska granice između Srbije i Crne Gore. Austriji je izručen 16. oktobra, a tokom ispitivanja odbio je da da izjavu. Odmah je prebačen u zatvor Beč-Jozefštat.

Autor: Dalibor Stankov

