'TRAKTOR JE SIJAO KAO LAS VEGAS, DETE NIJE KRIVO ZA SVOJU SMRT' Oglasila se porodica tinejdžera nastradalog kod Jagodine!

Rođaci S. Đ. koji je poginuo kada se u njega zakucao "pežo 407" navode da je poljoprivredna mašina kojom je maloletnik upravljao bila propisno osvetljena.

Porodica tinejdžera S.Đ. (17) koji je poginuo pre tri dana kada je "pežo 407" udario u traktor koji je on vozio, tvrdi da je poljoprivredna mašina kojom je poginuli upravljao u trenutku nesreće, bila jasno osvetljena.

Zbog izazivanja nesreće uhapšen je S.R., vozač automobila. Porodica je, prenosi lokalni portal, reagovala na komentare da traktor nije bio osvetljen.

- Traktor je sijao kao Las Vegas, ali je u autu bio nesavesni vozač koji je ugasio život od 17 godina, ne znate kakva je bol, tako da ne pišite bespotrebne komentare, hvala svim normalnim ljudima na podršci koju pružate u ovom teškom trenutku - naveli su iz porodice.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini, vozač S.R. iz sela Gornji Račnik, izazavao je udes u mestu Voljavce kod Jagodine, usled nepridržavanja saobraćajnih pravila.

- R.S. se na teret stavlja da je dana 2. novembra 2025. godine, oko 17.15 casova, na državnom putu 2A reda, u blizini mesta Voljavce, kod Jagodine, kao učesnik u saobraćaju na putevima, ugrozio javni saobraćaj, usled čega je kod jednog lica - maloletnog S.Đ. (17) iz Jagodine nastupila smrt, na taj način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke "Peugeot 407", krećući se iz pravca sela Donji Račnik ka Jagodini, kada je, kako se sumnja, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa najpre sustigao, a zatim i prednjim desnim delom svog vozila udario u zadnji levi ugao priključnog uređaja „drljače" koja je bila zakačena sa zadnje strane traktora marke "IMT 539" kojim je upravljao maloletni oštećeni - kažu iz tužilaštva.

Od siline udarca, traktor je izgubio stabilnost, prevrnuo se, a potom se zaustavio udarivši u zemljani bedem pored puta. Maloletni vozač zadobio je teške telesne povrede od kojih je, nažalost, preminuo na licu mesta.

- Zbog tog udarca je vozač traktora izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao, a zatim je počeo nekontrolisano da se kreće kada je došlo do prevrtanja i rotiranja traktora koji se zaustavio na taj način što je udario u zemljani bedem pored puta, usled čega je oštećeni, maloletni S.Đ. zadobio telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta - dodaju.

