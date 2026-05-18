Mladić (21) koji je u kuću ušao NOSEĆI SVOJU DO RAMENA ODSEČENU RUKU životno ugrožen: Niški lekari bore se za njegov život

Mladić D. Dž. (21) iz okoline Kuršumlije kojem je poljoprivredna mašina za baliranje sena 15. maja odsekla ruku, operisan je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, a njegovo stanje je životno ugrožavajuće.

Povređenom mladiću je pomoć prvo bila ukazana u Domu zdravlja u Kuršumliji, odakle je hitno transportovan u UKC Niš.

"Nakon prijema i hirurške intervencije, pacijent je primljen u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Prema rečima lekara, njegovo opšte stanje je životno ugrožavajuće", navode u UKC Niš.

U niškom Kliničkom centru danas nije bilo moguće dobiti nikakve dodatne informacije kako o vrsti povrede koju je zadobio mladić, tako i o tome kakva je hirurška intervencija izvedena.

Prema pisanju medija, mladić D. Dž. (21) iz sela Grabovnica kod Kuršumlije povređen je u petak oko 17 časova kada mu je konopac povukao ruku u mašinu za baliranje, koja mu je ruku isekla do ramena.

Iako teško povređen, mladić je uz pomoć komšije bio priseban do te mere da je, navodno, odsečenu ruku uspeo da izvuče. Od njegove kuće su ga članovi porodice odvezli u Dom zdravlja u Kuršumliji, odakle je transportovan u UKC Niš.

Autor: S.M.