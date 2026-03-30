NESREĆA NA GRADILIŠTU U MLADENOVCU: Zemlja se obrušila na radnika, lekari mu se bore za život

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: N.Žugić ||

Radnik T. Đ. (57) teško je povređen na gradilištu u Mladenovcu, kada se na njega obrušila zemlja.

Nesreća se dogodila u subotu, a T. Đ. je u teškom stanju primljen u bolnicu i lekari mu se bore za život.

- Zemlja se obrušila tokom izvođenja radova na jednom gradilištu, tokom izvođenja radova na izgradnji zgrade. Tokom iskopavanja temelja na radnika se obrušila tona zemlje. Čovek je ostao zatrpan - kaže izvor i dodaje da je Hitna pomoć brzo stigla na lice mesta.

- Nakon što je "oslobođen", radnik je sanitetom prevezen u bolnicu i od tada traje borba za njegov život. Lekari su mu konstatovali povrede kičme, prelom pršljenova, rebara, kao i povrede unutrašnjih organa - kaže sagovornik.

Istraga je u toku i utvrđuju se okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao i da li su na gradilištu bile ispoštovane sve procedure koje se tiču bezbednosti.

Autor: Marija Radić

