DETALJI NAPADA NA SAVSKOM VENCU: Devojka tražila da policija interveniše u Ćacilendu, svađala se i nasrnula nožem na policajca!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Kako smo već pisali, državljanka BiH stara 24 godine, jutros oko 4 sata bez povoda nožem je napala policajca na ulazu u policijsku stanicu Savski venac.

Ona je tražila da policajci idu u tzv. Ćacilend da intervenišu, svađala se i onda nasrnula nožem na policajca.

Napad na policajca koji je obezbeđivao stanicu dogodio se na ulaznom stepeništu.

Pošto je policijski službenik u više navrata izbegao napad, a napadač i pored upozorenja nije imao nameru da odustane, policijski službenik je upotrebio službeni pištolj u cilju sopstvene zaštite i pogodio napadača u nogu.

Napadač je prevezen na VMA, u svesnom i komunikativnom stanju sa povredom noge. Na licu mesta obavljen je uviđaj.

Autor: A.A.

