DRAMA U BEČU: Srpkinja nožem napala mladića, jedva su je savladali

U noći između utorka i srede u jednom stanu u bečkom okrugu Midling došlo je do svađe koja je eskalirala u pokušaj napada nožem.

Prema prvim informacijama, 39-godišnja državljanka Srbije je tokom proslave s prijateljima pretila smrću 23-godišnjem muškarcu i više puta pokušala da ga napadne kuhinjskim nožem, piše vienna.at.

Kako bi se obranio, napadnuti mladić zgrabio je stolicu i bacio je prema 39-godišnjakinji. Od udarca je žena pala na pod i ispustila nož, čime je sprečena moguća tragedija.

Na mesto događaja ubrzo su stigli policajci i priveli 39-godišnjakinju. Izrečena joj je zabrana prilaska i kontakta sa žrtvom, kao i privremena zabrana nošenja oružja.

Po nalogu Državnog Tužilaštva u Beču, puštena je na slobodu, pa je protiv nje podnesena prijava zbog sumnje na krivično delo opasne pretnje.

Za sada nije poznat motiv napada, kao ni identitet osumnjičene Srpkinje.

