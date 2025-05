Napad nožem u Nemačkoj: Najmanje 8 povređenih, velika akcija policije u toku u Hamburgu

Na glavnoj železničkoj stanici u Hamburgu u petak uveče došlo je do napada nožem, javlja Bild.

Prema navodima vatrogasne službe, najmanje osam osoba je povređeno, od kojih neke teže.

Uhapšena je jedna žena, ali detalji još nisu saopšteni.

Policija u Hamburgu objavila je na mreži X da je u toku "velika policijska akcija".

Aktuell kommt es in #Hamburg am #Hauptbahnhof zu einem größeren Polizeieinsatz!



Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze über nähere Erkenntnisse.



*PEZ pic.twitter.com/pLdRL2azCP