OVO JE ŽENA KOJA JE IZBOLA 18 LJUDI NA STANICI! Otkriveno gde je sada

Sudija je naredio da se žena (39) osumnjičena za napad nožem na glavnoj železničkoj stanici u Hamburgu smesti u psihijatrijsku ustanovu, saopštila je policija u subotu.

U napadu nožem u petak u ovom gradu na severu Nemačke povređeno je 18 ljudi.

Osumnjičena, koja je priveden ubrzo nakon incidenta, optužena je za pokušaj ubistva i nanošenje teških telesnih povreda 15 osoba. Prema ranijim policijskim izveštajima, napad nije bio politički motivisan.

„Naprotiv, postoje veoma jasne indikacije da je osumnjičena mentalno bolesna“, saopštila je policija.

Osamnaest povređenih osoba je starosti između 19 i 85 godina. Tri žene, starosti 24, 52 i 85 godina, kao i jedan muškarac od 24 godine, prevezeni su u bolnicu sa povredama opasnim po život. Policija je u subotu saopštila da su svi u stabilnom stanju. Sedam drugih ljudi je teško povređeno, a sedam je zadobilo lakše povrede.

Napad je zaustavljen zahvaljujući hrabroj intervenciji dvojice prolaznika.

„Veoma brza intervencija dva prolaznika na peronu zaustavila je napad“, saopštila je danas policija.

🇩🇪 BREAKING: Suspect has been arrested in connection to the MASS STABBING in Hamburg Central Station.



A man can be heard saying "Hamdullah!", "all praise be to Allah" in Arabic in the video 🔊 https://t.co/nRLVLrjsmQ pic.twitter.com/i0HwhRuApq