Braća ubijena kod Mališeva, u toku potraga za ubicom

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Foto/Kosovo-Online ||

Težak zločin dogodio se u Golubocu kod Mališeva, u regiji Prizrena, gde se sumnja da je jedna osoba ubila dvojicu braće.

Prema prvim informacijama iz tzv. Policije Kosova, osumnjičeni koji je ubio dvojicu muškaraca je njihov zet, a poreklom je iz sela Sankovac.

Tzv. Policija Kosova, zajedno sa jedinicom K9, traga za osumnjičenim za ubistvo dvojice braće, prenosi Telegrafi.

Navodno je ubica došao u njihovu kuću da odvede svoju ženu, dok su pre nekoliko dana žrtve sahranile svog oca.

On je u bekstvu, a policija i dalje traga za njim.

Autor: S.M.

