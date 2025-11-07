OPSADNO STANJE U BEČU, POLICIJE IMA NA SVAKOM KORAKU! Srbin izrešetao dvojicu Čečena u turskom restoranu pa pobegao! Objavljeni novi detalji (FOTO)

U toku je velika policijska potera u Beču za, navodno, srpskim napadačem, koji je ubio jednog Čečena u turskom restoranu u Beču, a drugog teško ranio.

U jednom lokalu u bečkom okrugu Otakring u četvrtak uveče došlo je do pucnjave. Napad se dogodio u oblasti Veronikagase/Pajergase – tokom noći je sprovedena velika potera. Napadač i njegov saučesnik su u bekstvu.

Prema prvim informacijama koje je objavio list "Krone", pucnjava se dogodila u turskom restoranu. Dvojica Čečena su ranjena – jedan je zadobio teške, po život opasne povrede, dok je drugi, koji je navodno pogođen u stomak, preminuo.

Navodi o počiniocu

Sunarodnici žrtava izjavili su da bi napadač mogao biti srpskog porekla. Istražitelji su, međutim, naveli da je najverovatnije reč o austrijskom državljaninu sa migrantskim poreklom.

Veruje se da je prethodno došlo do svađe, tokom koje je jedna osoba izvukla vatreno oružje i ispalila više hitaca na dvojicu svojih suparnika. Napadač i njegov pratilac su potom pobegli sa lica mesta.

Tok incidenta

Do sukoba je došlo oko 21:45 časova u Pajergase. Jedna od žrtava preminula je na mestu događaja. Motiv zločina za sada nije poznat. Istragu je preuzelo Pokrajinsko kriminalističko odeljenje Beča (Landeskriminalamt Wien).

Velika policijska potraga u više delova grada

Zbog opreza je široki pojas oko lokala bio blokiran. Pokrenuta je velika potraga koja je obuhvatila više bečkih okruga. Prema navodima lista "Krone", koji je bio na licu mesta do 0:40 časova, policijska akcija je tada još bila u toku.

Samo dan ranije u Otakringu su se dogodile krvave scene - 54-godišnji vlasnik lokala je napadnut i ranjen ispred svog ugostiteljskog objekta, kada su ga iznenada napala četvorica mladića.

