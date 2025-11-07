ŠOK OBRT! U ĆEVABDŽINICI U BEČU UBIJEN ČEČEN, A RANJEN SRBIN?! Policija privela pripadnika obezbeđenja restorana, za pucačem se još traga!

Austrijski mediji otkrili su nove detalje zločina koji se sinoć dogodio u restoranu "Liman" u bečkom okrugu Otakring

Austrijska policija je posle ubistva i ranjavanju u ćevabdžinici u Beču privela jednu osobu, za koju se sumnja da je učestvovala u ovom zločinu. Prema pisanju austrijskih medija, ubijen je jedan Čečen (33), a drugi muškarac (55) je teško povređen.

Iako su pojedini austrijski mediji sinić objavili da je i ranjeni muškarac Čečen, portal Hojte sada navodi da je ranjeni muškarac ipak Srbin, star 55 godina, a sumnja se i da je ubica poreklom iz Srbije.

- Sinoć, neposredno pre 22 časa, u restoranu u okrugu Otakring je ispaljeno nekoliko hitaca, jedan muškarac je preminuo, drugi je teško povređen - navode oni i dodaju da su dve osobe posle pucnjave u bekstvu - naoružani napadač i njegov prijatelj.

- Policija je rano jutros, u 4.20 sati uhapsila jednu osobu u vezi sa pucnjavom u restoranu, čiji je vlasnik državljanin Turske. Prvoosumnjičeni je i dalje u bekstvu - kaže izvor.

Inače, prema navodima austrijskog medija, uhapšen je jedan Čečen, koji je bio obezbeđenje u ćevabdžinici i kod njega je pronađen pištolj koji je ilegalno posedovao.

- Njemu je odmah posle privođenja dodeljen advokat, a policija ga je detaljno ispitala o pucnjavi. Međutim, on negira direktnu umeštanost u pucnjavu - rekli su izvori Hojtea.

Podsetimo, pucnjava se dogodila sinoć oko 21.45 sati u turskom restoranu "Linaman" u bečkom okrugu Otakring. Policija je po dolasku na lice mesta zatekla dvojicu povređenih muškaraca. Jedan je već bio mrtav, a drugi je prevezen u bolnicu da povredama opasnim po život.

Ubistvu i pokušaju ubistva u Beču prethodila je žestoka svađa između žrtava i još dvojice muškaraca.

Autor: D.Bošković