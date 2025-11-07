NASTAVAK AKCIJE PROTIV KORUPCIJE! Zastupnik udruženja građana osumnjičen za milionsku prevaru: Budžet oštećen za preko 15 MILIONA!

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu obavestilo je javnost o sprovedenoj akciji u kojoj je, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije, uhapšen osumnjičeni D.J.

D.J. se tereti za izvršenje produženog krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica.

Lažni seminari i flajeri umesto projekata

Sumnja se da je D.J., kao odgovorno lice i zastupnik udruženja građana „Proaktivna omladina Kovilja“ i „Centar za edukaciju poljoprivrednika – Agronom“, zloupotrebio državna sredstva dodeljena za realizaciju čak 43 projekta.

Sredstva, koja su obezbedili Grad Novi Sad, Autonomna Pokrajina Vojvodina i Republika Srbija, iznose ukupno 15.064.886 dinara.

Prema dosadašnjim nalazima predistražnog postupka, projektne aktivnosti poput predavanja, obuka, radionica, izložbi i festivala – nikada nisu sprovedene. Umesto toga, navodi Tužilaštvo, sav novac je potrošen na štampu brošura i flajera.

Najveća zloupotreba leži u činjenici da je osumnjičeni D.J. davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška, detaljno opisujući aktivnosti koje su se "nikada nisu desile". Na taj način je budžetima naneta imovinska šteta u punom iznosu od 15.064.886 dinara.

Zadržavanje i opsežna borba protiv korupcije

Osumnjičenom D.J. je, po odobrenju VJT, određeno zadržavanje do 48 časova, a u tom roku će biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije VJT u Novom Sadu.

Istovremeno, Tužilaštvo je iznelo i bilans svojih aktivnosti u gonjenju izvršilaca krivičnih dela povezanih sa zloupotrebom projektnih sredstava:

U periodu od 19. februara do 1. oktobra 2025. godine, VJT je Višem sudu u Novom Sadu podnelo ukupno 11 optužnih predloga protiv 13 optuženih lica.

Krivičnim delima iz ovih ranijih predmeta naneta je šteta Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji u iznosu od 50.080.000 dinara.

Današnjim hapšenjem, ukupan iznos štete budžetima nastale kroz zloupotrebe u realizaciji projekata udruženja građana, a koje je VJT procesuiralo u 2025. godini, dostiže preko 65 miliona dinara.

