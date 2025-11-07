AKTUELNO

Saobraćajci u Rumi ostali u šoku: Drogiran vozio 110 kilometara na sat tamo gde je DOZVOLJENO 30 i to u po bela dana!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave saobraćajne policije, danas oko 11 časova, u naselju Kraljevci u Rumi, zaustavili su M. B. (1996) koji se vozilom marke "mercedes" kretao brzinom od 110 kilometara na čas, u zoni škole gde je brzina ograničena na 30 kilometara na čas.

Daljom kontrolom utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom kanabisa.

Pregledom vozila pronađena je jedna ručno zamotana cigareta sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, kao i jedan PVC paketić sa istom biljnom materijom, koja će biti odneta na veštačenje.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: D.Bošković

