POSVAĐALI SE OKO 25.000 EVRA OD 'REKETA'! Novi detalji KRVOPROLIĆA u Beču - evo šta kaže svedok: Ranio Srbina, UBIO mu telohranitelja

Austrijska policija traga za državljaninom Srbije koji se sumnjiči da je u Beču u četvrtak teško ranio Srbina (55) i ubio njegovog telohranitelja Hamzata M. (33) iz Čečenije. Srbi su se posvađali oko podele 25.000 evra koje su, navodno, iznudili od jedne osobe.

Kako su preneli austrijski mediji, do zločina je došlo oko 22 časa u okrugu Otakring u turskoj ćevabdžinici "Liman".

Svađa Srba

- Istraga je utvrdila da je Srbin (55) sa telohraniteljem iz Čečenije Hamzatom M. (33) došao u lokal i odmah prišao sunarodniku. Njih dvojica su se posvađala, nakon čega su izašla na zadnja vrata restorana, prošla kroz jedan hodnik i ušla u prostoriju koja je odvojena od ćevabdžinice. Za njima je krenuo i telohranitelj. Međutim, dok je Čečen prilazio prostoriji, iz nje su odjeknuli pucnjevi - preneli su portali i dodali:

- Nakon samo par trenutaka iz sobe je izašao osumnjičeni državljanin Srbije i odmah iz pištolja pucao u Hamzata. Čečen, pogođen sa više hitaca, pao je na pod i preminuo na mestu upucavanja. Osumnjičeni ubica iz Srbije je iskoristio metež koji je nastao u ćevabdžinici i pobegao u nepoznatom pravcu.

Na mesto zločina ubrzo je stiglo više patrola policije i blokiralo ceo okrug Otakring. Ubica ipak nije pronađen i uhapšen. Inspektori su od svedoka saznali da je osumnjičeni istrčao iz lokala i ušao u automobil u kom je bila još jedna osoba. Hitna pomoć je u bolnicu prevezla Srbina, koji je bio pogođen u grudi, i sad mu se lekari bore za život.

Kako se saznaje, istragom je utvrđeno da su se osumnjičeni i ranjeni Srbin posvađali oko podele novca koji su iznudili od jedne osobe.

- Duži period su reketirali oštećenog, koji im je navodno bio dužan 55.000 evra. On im je u jednom trenutku dao 25.000 i taj novac je uzeo Srbin, koji je pucao i sada je u bekstvu. Kada je trebalo da podele te pare, on je odbio da to učini, pod izgovorom da ništa neće uzeti od sledeće isplate. Međutim, to nije odgovaralo njegovom partneru, koji je potom sa telohraniteljem došao u ćevabdžinicu u nameri da uzme svoj deo para. Tada su izbile svađa i pucnjava - saznaje se od izvora bliskog austrijskoj policiji.

Sam došao u policiju

U međuvremenu je u policiju došao jedan muškarac koji je ispričao da je bio svedok pucnjave i naveo da poznaje Srbina koji je pucao.

"On je inspektorima rekao da je sedeo u lokalu i da je razgovarao sa osumnjičenim, kom zna samo nadimak. U jednom trenutku su ušle dve osobe i počela je žustra svađa. Pominjan je nekakav novac. Tada je, kako je svedok izjavio, otišao do toaleta, nakon čega je čuo pucnjavu i viku u ćevabdžinici. Kada je izašao, video je na vratima više rupa od metaka i kako njegov poznanik sa pištoljem u ruci istrčava iz lokala, ulazi u automobil i uz škripu guma beži sa mesta obračuna. Takođe, istakao je da je telo muškarca nepomično ležalo u lokvi kriv, kao i da ne zna ko je bio u prostoriji ispred koje je bilo leš. Tada se, ispričao je očevidac, prepao i sa ostalim gostima pobegao iz ćevabdžinice", naveli su tamošnji portali.

Obračun mafijaša u Beču

Vladimir Roganović, visokopozicionirani pripadnik "kavačkog klana" i prijatelj Radoja Zvicera, odbeglog vođe klana, brutalno je likvidiran 21. decembra 2018. godine u centru Beča, dok su njegovi prijatelji teško povređeni u toj rafalnoj paljbi. Roganović je 9. decembra 2018. godine izašao iz spuškog zatvora gde je bio na izdržavanju zatvorske kazne u vezi sa nelegalnim oružjem koje je nađeno u njegovom posedu. On se nakon puštanja iz zatvora uputio u Austriju kako bi se sklonio od suparničkog "škaljarskog klana". On je 21. decembra sa prijateljima bio na ručku. Egzekutor i saučesnik su to saznali i čekali da oni izađu iz restorana. Čim su se pojavili, zasuli su ih rafalima. Roganović je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj teško ranjen, ali je preživeo.

Autor: Iva Besarabić