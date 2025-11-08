107 NOVIH VATROGASACA-SPASILACA U REDOVIMA MUP-a SRBIJE! Prošli zahtevnu i tešku obuku kako bi pomagali građanima Srbije! (VIDEO)

Na zvaničnom Instagram profilu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije objavljeno je da su u svoje redove doveli 107 novih vatrogasaca-spasilaca koji su uspešno prošli tešku i zahtevnu obuku!

- 107 novih vatrogasaca-spasilaca 18. klase, mladi ljudi koji su uspešno prošli kroz teorijsku i praktičnu obuku i sada su spremni da stanu uz svoje kolege u Sektoru za vanredne situacije MUP-a. Od danas počinje njihova misija. Hrabrost, požrtvovanost, profesionalizam u najtežim trenucima je njihov poziv. Gde god život traži pomoć - oni će biti tu - navodi se u opisu video-zapisa na kome se može videti kako novi vatrogasci-spasioci rade vežbe.

Inače, na pomneutom video snimku može se videti kako rade spašavanje osobe iz vatre, kako seku vrata od automobila da bi došli do putnika, ali sve to možete pogledati u snimku iznad.

Autor: S.M.