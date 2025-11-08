UHAPŠEN TREĆI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U CENTRU BEOGRADA! Detalji teškog zločina u Francuskoj ulici: Nasmrt pretukli muškarca i ostavili ga da umre

Prethodni uhapšeni, osumnjičeni Valentina S. i Srđan R. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu

Večeras je, kako Kurir piše, uhapšen treći osumnjičeni za ubistvo u Francuskoj ulici, a prema našim saznanjima, on je zatečen u krvavoj garderobi.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu podsetimo, juče su saslušani Valentina S. (46) i Srđan R. (39) zbog sumnje da su sa osumnjičenim koji je večeras uhapšen 3. novembra 2025. godine u večernjim časovima u napuštenoj kući u centru Beograda zajedno, na svirep način ubili S.R.

Osumnjičeni Valentina S. i Srđan R. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

U odnosu na osumnjičenog za kojim se traga, tužilaštvo je predložilo sudu da naredi izdavanje poternice, a njemu je juče takođe određen pritvor u koji će odmah biti sproveden.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Svađa prerasla u krvavi obračun

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni najpre 3. novembra oko 19 časova došli iz pravca Ulice cara Dušana do navedene napuštene kuće u Francuskoj ulici zajedno sa oštećenim, pa su se najpre verbalno, a potom i fizički sukobili sa njim.

Osumnjičeni su oštećenom rukama, nogama, metalnom šipkom i drvenom letvom naneli više udaraca po glavi i telu, koji je usled od zadobijenih povreda preminuo, dok su se osumnjičeni udaljili sa lica mesta, ostavljajući oštećenog bez pomoći.

- Žrtva ima stravične povrede lica, povrede glave i povrede po telu, koje su najverovatnije nanesene nekim čvrstim predmetom. U kuči je pronađena metalna šipka i drvena palica, što su forenzičari odneli s lica mesta na veštačenje. Sumnaj se da je tim predmetima čovek udaran do smrti - rekao je naš izvor.

Autor: D.Bošković