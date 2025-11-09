Horor kod Kragujevca: Pronađeno telo mladića u šumi – sumnja se da je u pitanju nestali student Đorđe (19)!

Telo mladića starog oko 20 godina pronađeno je na nepristupačnom terenu, u žbunju, u šumskom predelu u okolini Kragujevca, potvrđeno je za medije iz više izvora bliskih istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o Đorđu Jankoviću (19) iz Kragujevca, studentu prve godine Filološkog fakulteta u Beogradu, čiji je nestanak zvanično prijavljen 18. oktobra.

Na terenu je u toku uviđaj, a prema prvim procenama, postoji sumnja da je u pitanju samoubistvo. Telo je pronađeno u veoma nepristupačnom delu šume, zaklonjeno gustim rastinjem, što je dodatno otežalo potragu koja je trajala danima.

Porodica i prijatelji Đorđa Jankovića su prethodnih nedelja apelovali na javnost i institucije da pomognu u potrazi, a društvene mreže bile su preplavljene objavama sa njegovom fotografijom i apelima za pomoć.

Zvanična potvrda identiteta očekuje se nakon obdukcije i DNK analize, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Autor: Dalibor Stankov