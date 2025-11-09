VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U NIŠU! Pet osoba završilo sa lisicama na rukama, jednom od njih u ovom gradu ubijen brat u obarčunu kriminalnih grupa 2008. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su petoricu članova kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Kod osumnjičenih su pronađeni kokain i kanabis.

Oni su prodavali drogu na području Niša.

Član ove grupe je grupe je N.P. čiji je rođeni brat M.P. ubijen u obračunu kriminalaca u aprilu 2008. god u Nišu.

U opsežnoj akciji uhapšeni su D. S. (41), N. P. (38), M. P. (40), M. A. (37) i N. N. (32), dok se za još jednim licem intenzivno traga.

Policija je juče zaustavila "seat" kojim je osumnjičeni D. S. upravljao i kod njega, kao i na lokaciji za koju se sumnja da je koristio kao skrovište, pronašla oko 33,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, dva mobilna telefona kao i veću sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Prethodno je policija zatekla osumnjičenog D. S. u trenutku prodaje oko dva grama praha nalik na kokain osumnjičenom N. N. koji je, kako se sumnja, namenjen daljoj prodaji.

Takođe, sumnja se da je u prethodnom periodu osumnjičeni N. P. prodao oko šest grama praškaste materije nalik na kokain jednom muškarcu za kojim policija intenzivno traga.

U nastavku rada na rasvetljavanju ovih krivičnih dela, policija je izvršila pretres na više lokacija u Nišu.

Pretresom stana koji je osumnjičeni M. P. koristio, pronađeno je oko 27 grama praha za koji se sumnja da je kokain kao i mobilni telefon, dok su u stanu koji je osumnjičeni N. P. koristio pronađena dva mobilna telefona.

Daljim pretresom, u stanu koji osumnjičeni M. A. koristi, policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, tri mobilna telefona, kao i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana, te će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo falsifikovanje isprave.

Svoj petorici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Jovana Nerić