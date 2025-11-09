AKTUELNO

Hronika

VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U NIŠU! Pet osoba završilo sa lisicama na rukama, jednom od njih u ovom gradu ubijen brat u obarčunu kriminalnih grupa 2008. godine

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su petoricu članova kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

U policijskoj akciji u Nišu uhapšeno je 5 osoba zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge.

Kod osumnjičenih su pronađeni kokain i kanabis.

Oni su prodavali drogu na području Niša.

Član ove grupe je grupe je N.P. čiji je rođeni brat M.P. ubijen u obračunu kriminalaca u aprilu 2008. god u Nišu.

U opsežnoj akciji uhapšeni su D. S. (41), N. P. (38), M. P. (40), M. A. (37) i N. N. (32), dok se za još jednim licem intenzivno traga.

Policija je juče zaustavila "seat" kojim je osumnjičeni D. S. upravljao i kod njega, kao i na lokaciji za koju se sumnja da je koristio kao skrovište, pronašla oko 33,5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, dva mobilna telefona kao i veću sumu novca za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Prethodno je policija zatekla osumnjičenog D. S. u trenutku prodaje oko dva grama praha nalik na kokain osumnjičenom N. N. koji je, kako se sumnja, namenjen daljoj prodaji.

Takođe, sumnja se da je u prethodnom periodu osumnjičeni N. P. prodao oko šest grama praškaste materije nalik na kokain jednom muškarcu za kojim policija intenzivno traga.

U nastavku rada na rasvetljavanju ovih krivičnih dela, policija je izvršila pretres na više lokacija u Nišu.

Pretresom stana koji je osumnjičeni M. P. koristio, pronađeno je oko 27 grama praha za koji se sumnja da je kokain kao i mobilni telefon, dok su u stanu koji je osumnjičeni N. P. koristio pronađena dva mobilna telefona.

Daljim pretresom, u stanu koji osumnjičeni M. A. koristi, policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, tri mobilna telefona, kao i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana, te će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo falsifikovanje isprave.

Svoj petorici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

pročitajte još

ZAPLENJENA MARIHUANA I KOKAIN U NIŠU! Policija prilikom pretresa stana 32-godišnjaka pronašla drogu i vagicu za precizno merenje

Autor: Jovana Nerić

#Hapšenje

#Niš

#opjne droge

POVEZANE VESTI

Hronika

Policija otkrila THC U OBLIKU GUMENIH BOMBONA: Uhapšene dve osobe u Beograd, 'pali' u trenutku kupoprodaje

Hronika

BRZA AKCIJA MUP-a! UHAPŠENA KRIMINALNA GRUPA: Prevarom prisvojili više od 3 MILIONA!

Hronika

VELIKA AKCIJA SBPOK-a, PALA GRUPA ZA ŠVERC CIGARETA! Uhapšeno devet osoba u Beogradu

Hronika

RAZBIJENA BANDA U BEOGRADU! Uhapšena četvorica - pao i vođa: Materijal švercovali iz Holandije, pa u štek stanu pravili i prodavali drogu (FOTO)

Hronika

AKCIJA HAPŠENJA U BARAJEVU! Policijaci izvukli mladića iz auta, pa usledio pretres! VELIKA ZAPLENA U AUTU I KUĆI (VIDEO)

Hronika

POGLEDAJTE FILMSKU AKCIJU POLICIJE U NIŠU! Okružili osumnjičenog, pa ga izvukli iz vozila, uhapšen MUNJEVITOM BRZINOM! (VIDEO)