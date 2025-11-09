AKTUELNO

Hronika

Zaustavljena 'kamikaza' kod Pančeva: Vozio 191 km/h na mestu gde je ograničenje 80

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su u nedelju oko 11 sati "audi" austrijskih registarskih oznaka koji se kretalo brzinom od 191,2 kilometara na čas na državnom putu Kovin - Pančevo gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao pedesetogodišnji srpski državljanin koji je prethodno izvršio preticanje jednog putničkog vozila preko neisprekidane uzdužne linije. Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da su pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima danas u vremenskom intervalu od svega par sati otkrili čak pet prekršaja nasilničke vožnje kao i osam prekršaja nepropisnog preticanja preko neisprekidane uzdužne linije i tri prekršaja većih prekoračenja brzine koji su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji - navodi se u saopštenju Uprave saobraćajne policije.

Autor: S.M.

#Kamikaza

#Pančevo

#brzina

#saobraćajna policija

#vožnja

POVEZANE VESTI

Hronika

HAOS USRED BELA DANA: Nadrogiran 'audijem' jurio gradom brzinom većom od 250 km/h

Hronika

MLADIĆ (23) DIVLJAO KAO NA TRCI - BMW IŠAO PREKO 208 KM/H GDE JE OGRANIČENJE 80! Snimak vožnja kod Valjeva budi jezu

Hronika

DIVLJAO PORŠEOM 200 NA SAT U ZONI 80: Policija odmah reagovala, bahati državljanin Slovenije isključen iz saobraćaja (VIDEO)

Hronika

Saobraćajci u Rumi ostali u šoku: Drogiran vozio 110 kilometara na sat tamo gde je DOZVOLJENO 30 i to u po bela dana!

Hronika

PIJAN I BEZ DOZVOLE VOZIO BRŽE OD 150 KILOMETARA NA SAT: Haos u Zemunu, policija intervenisala

Hronika

UHAPŠEN BAHATI VOZAČ NA PUTU SUBOTICA-SOMBOR Jurio više od 200 kilometara na sat