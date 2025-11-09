Zaustavljena 'kamikaza' kod Pančeva: Vozio 191 km/h na mestu gde je ograničenje 80

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su u nedelju oko 11 sati "audi" austrijskih registarskih oznaka koji se kretalo brzinom od 191,2 kilometara na čas na državnom putu Kovin - Pančevo gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao pedesetogodišnji srpski državljanin koji je prethodno izvršio preticanje jednog putničkog vozila preko neisprekidane uzdužne linije. Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da su pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima danas u vremenskom intervalu od svega par sati otkrili čak pet prekršaja nasilničke vožnje kao i osam prekršaja nepropisnog preticanja preko neisprekidane uzdužne linije i tri prekršaja većih prekoračenja brzine koji su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji - navodi se u saopštenju Uprave saobraćajne policije.

Autor: S.M.