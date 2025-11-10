Dva udesa u Beogradu, ima povređenih! Intervenisala HITNA POMOĆ

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su lakše povređene dve osobe, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.30 sati, u Ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu, lakše je povređena jedna osoba, koja je prevezena u Zemunsku bolnicu.

U isto vreme Hitna pomoć je reagovala i u Kruševačkoj ulici na Voždovcu, gde je pozlilo vozaču.

Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 115 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

Autor: S.M.