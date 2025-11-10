Trudnica brutalno napadnuta posle sudara u Čačku: Pljunuo me, udario po grudima – niko nije reagovao!

Ana S. (31), trudnica u petom mesecu, doživela je fizički i verbalni napad nakon saobraćajne nezgode u blizini skretanja za čačansku bolnicu. Prema njenim rečima, vozač automobila marke „alfa romeo“ prvo je udario njen automobil, a zatim nasrnuo na nju, iako je bilo očigledno da je u drugom stanju.

„Video je da sam trudna i nemoćna… Pljunuo me je i udario po grudima. Od straha i šoka jedva sam disala,“ ispričala je Ana, koja je nakon incidenta završila u Urgentnom centru sa povredama vrata i u teškom psihičkom stanju.

Kako tvrdi, niko od prolaznika nije reagovao. „Videli su da plačem, tresla sam se, a svi su samo prošli. Niko nije stao da mi pomogne,“ dodala je potresena Čačanka.

Ekipa Hitne pomoći prevezla ju je u bolnicu, dok je policija, prema njenim navodima, nasilnika privela tek dan kasnije – bez određivanja zadržavanja.

Ovaj slučaj izazvao je snažne reakcije na društvenim mrežama, gde se postavlja pitanje odgovornosti institucija i građanske solidarnosti u trenucima kada je najpotrebnija.

Autor: Dalibor Stankov