Potvrđena optužnica protiv dvojice zaposlenih u Poreskoj upravi

Optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv načelnika Odeljenja za poresku kontrolu u poreskoj filijali Zemun A.P. i poreskog inspektora A.V. potvrđena je rešenjem Posebnog odeljanja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Okrivljenima se optužnicom na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3 Krivičnog zakonika.

Postoji opravdana sumnja da A.P. i A.V. prilikom kontrole povraćaja PDV nisu preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti koje su bili dužni da preduzmu, na koji način su omogućili neosnovan povrat PDV-a jednom privrednom društvu u iznosu od preko 2,3 miliona dinara.

Ovaj predmet povezan je sa ranije podignutom optužnicom protiv više lica optužehih za krivična dela Poreska prevara i zloupotreba službenog položaja.

