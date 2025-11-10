Strašna nesreća Sirig-Temerin: Auto potpuno uništen, ima POVREĐENIH

Saobraćajna nezgoda dogodila se noćas oko 2 sata iza ponoći, na putnom pravcu između Siriga i Temerina, a povređena je jedna osoba.

Nezgoda se dogodila kada je, iz za sada nerazjašnjenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza u kanal.

Kako je objavila Instagram stranica "192.rs", vozač je zadobio lake telesne povrede, a sumnja se da je do nezgode došlo zbog mokrog i klizavog kolovoza. Na slikama sa lica mesta može se videti totalno uništen automobil, šoferšajbna je razlupana, levi točak otkinut, a materijalna šteta je velika.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i policije, koje su izvršile uviđaj i pružile pomoć povređenom muškarcu. Vozač je na licu mesta podvrgnut alkotestu i nije bio pod dejstvom alkohola niti opojnih supstanci u trenutku nezgode.

Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da posebno obrate pažnju na uslove na putu u večernjim i ranim jutarnjim satima, kada se zbog pada temperature i vlage često stvara klizav sloj na površini kolovoza.

- Zbog pogoršanja vremenskih uslova i smanjenja vidljivosti, apeluјemo na sve vozače da povećaјu oprez u saobraćaјu. Kiša, magla i vlažan kolovoz zahtevaјu sporiјu i pažljiviјu vožnju. Brzinu јe potrebno prilagoditi uslovima na putu, kao i vidljivosti i gustini saobraćaјa. Vožnja pod maglom ili kišom zahteva duže rastoјanje između vozila i izbegavanje naglih kočenja ili preticanja. Svaka neopreznost može imati ozbiljne posledice - naveli su iz Uprave saobraćajne policije.

Autor: S.M.