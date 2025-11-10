HOROR U KIKINDI: Ubio psa motornom testerom, pa pretukao nevenčanu suprugu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B.A.Š. (40) sa područja Kikinde zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja.

Incident se dogodio 7. novembra, kada je osumnjičeni, nakon što ga je pas ugrizao, motornom testerom usmrtio životinju. Istog dana, nakon verbalne rasprave, zadao je više udaraca nevenčanoj supruzi, kojoj su u Opštoj bolnici u Kikindi konstatovane lake telesne povrede.

Policija je odmah reagovala, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Uz krivičnu prijavu, priveden je Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi, gde mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

