AKTUELNO

Hronika

HOROR U KIKINDI: Ubio psa motornom testerom, pa pretukao nevenčanu suprugu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B.A.Š. (40) sa područja Kikinde zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja.

Incident se dogodio 7. novembra, kada je osumnjičeni, nakon što ga je pas ugrizao, motornom testerom usmrtio životinju. Istog dana, nakon verbalne rasprave, zadao je više udaraca nevenčanoj supruzi, kojoj su u Opštoj bolnici u Kikindi konstatovane lake telesne povrede.

Policija je odmah reagovala, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Uz krivičnu prijavu, priveden je Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi, gde mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Autor: Dalibor Stankov

#Hapšenje

#Horor

#Kikinda

#Ministarstvo unutrašnjih poslova

#Motorna testera

#Nasilje u porodici

#Pas

#Policija

#Porodično nasilje

#Pritvor

#Srbija

#Sudija

#bolnica Kikinda

#krivična prijava

#zlostavljanje životinja

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR U SVRLJIGU! Muškarac (58) zaklao nožem psa, pa ga bacio u javni bazen

Hronika

NOVA VAROŠ: Ubio komšijinog psa iz lovačke puške

Hronika

ROBIJAŠ PROGANJAO ŽENE 4 MESECA! Uhapšen manijak iz Požege: Koristio šetnju za vreme kućnog zatvora, pa pratio devojke

Hronika

PRETUKAO SUPRUGU U DVORIŠTU: Uhapšen nasilnik (71) iz Kraljeva, evo za šta se tereti!

Hronika

Oglasio se MUP nakon drame u Mirijevu: Muškarac (83) pretio bombom ženi i sinu, policija brzo reagovala!

Hronika

STRAVIČNO NASILJE U LESKOVCU: Uhapšen muškarac koji je nakon svađe PRETUKAO suprugu - Ona sa TEŠKIM povredama odmah prebačena u BOLNICU!