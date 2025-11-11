Uhapšen šampion u kik-boksu: Sa još troje isprebijao maloletnika u noćnom klubu

Juniorski šampion u kik-boksu, Stevan Sekulić (18) iz Smedereva, uhapšen je juče zbog tuče koja je izbila početkom meseca ispred jednog noćnog kluba u tom gradu.

Kako se navodi, pored Sekulića, zbog istog događaja uhapšene su još tri osobe.

Tuča se dogodila u noći između 1. i 2. novembra u Smederevu, i tom prilikom povređen je jedan maloletnik, prenosi Kurir.

- Za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do sukoba, koji se pretvorio u tuču. Navodno, u makljaži ispred kluba učestvovalo je više osoba - navodi sagovornik pomenutih medija i dodaje da je rad na ovom slučaju u toku.

- Najdeblji kraj u tuči izvukao je jedan maloletnik koji je zadobio telesne povrede. Šta je bio povod za tuču još se utvrđuje, a navodno je tokom tuče korišćena i staklena flaša kojom je žrtva udarena u glavu.

Stevanu Sekuliću i ostalim uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu koje vodi istragu.

- Detaljna istraga utvrdiće prvo koji stepen povreda ima oštećeni maloletnik, nakon pribavljene lekarske dokumentacije, a zatim će uslediti saslušanja kako osumnjičenih, tako i svedoka i žrtve. Tek nakon toga uslediće kvalifikacija krivičnog dela. Dakle, u ovom trenutku još uvek se ne može sa sigurnopću reći za koje krivično delo će se uhapšeni teretiti.

