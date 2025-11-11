SEKIROM GA NAPAO NASRED ULICE! Užasan snimak sa KiM: Napadač dobro poznat policiji, trenutno u bekstvu (VIDEO)

Meštane Istoka na Kosovu i Metohiji potresao je incident, gde je jedna osoba napadnuta sekirom.
Na snimcima koje je objavio IndeksOnline vidi se kako žrtva pravi korake unazad, dok joj osumnjičeni, sa sekirom u ruci, fizički preti.
Kako pišu mediji, žrtva ovog napada je Isuf Zećiraj, koji je zadobio telesne povrede i trenutno se leči u bolnici u Peći.
Osumnjičeni je A. Raci.
Slučaj je potvrdio i portparol policije za region Peći, Fadil Gaši.
"Jedan od umešanih zadobio je teže telesne povrede i prebačen u bolnicu u Peći.
Osumnjičeni, koji je prema podacima policije već poznat organima reda, uspeo je da pobegne sa mesta događaja i trenutno se nalazi u bekstvu", izjavio je Gaši.
