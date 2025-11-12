POPIO KAFU SA NJOM, ZAKLAO JE, PA OPRAO NOŽ: Vojni penzioner iz Niša brutalno ubio suprugu, veštaci došli do jezive istine

Vojni penzioner M.R. (75) iz Donjeg Matejevca, koji je uhapšen 22. jula ove godine zbog sumnje da je nožem usmrtio svoju suprugu M.R. (74), zločin je počinio usled duševne bolesti organskog poremećaja sa sumanutošću sličnom šizofreniji.

On je, kako se sumnja, toga dana sa suprugom popio kafu nakon čega je prišao i preklao je nožem. Budući da je veštačenjem utvrđeno da je ubistvo počinio u neuračunljivom stanju, tužilaštvo predlaže da mu se izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zločin u Nišu se dogodio 21.jula 2025. godine u 7.10 časova u selu Donji Metejevac, u porodičnoj kući u kojoj je M.R živeo sa suprugom.

- Nakon što je popio kafu sa oštećenom, prišao joj je i najpre zadao više udaraca zatvorenom šakom u predelu glave nakon čega je obuhvatio u rukama u predelu vrata i počeo da je davi da bi zatim uzeo kuhinjski nož sa crnim rukohvatom iz kuhinjske fioke kojim joj je prerezao vrat i grkljan, kojim povredama je oštećena ubrzo podlegla - stoji u Predlogu za izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Nakon toga, okrivljeni M.R. je, kako se sumnja, oprao nož i vratio ga na mesto odakle ga je uzeo, a zatim izašao iz kuće i otišao do komšije kome je rekao da je ubio ženu. Komšija je pozvao Hitnu pomoć i policiju koja je privela M.R. i zadržala ga u službenim prostorijama a nakon saslušanja u tužilaštvu određen mu je pritvor.

Autor: D.Bošković