Za nasilnikom iz Obrenovca bilo raspisano PET POTRAGA: Ženi pred detetom zario nož u vrat, sad je u pritvoru!

Vuk M. (39), koji je uhapšen zbog sumnje da je nožem napao bivšu partnerku Kristinu P. (29), ima pet raspisanih potraga zbog sumnje da je počinio više različitih krivičnih dela, saznaje Telegraf.rs.

Naime, za njim je potragu raspisao Osnovni sud u Obrenovcu, ali i Viši sud u Sremskoj Mitrovici, kao i PU grada Beograda.

Prema pisanju medija, Vuk M. je u septembru pobegao iz zgrade Osnovnog suda u Obrenovcu, gde je bio doveden iz pritvora na suđenje, nakon što je iscenirao da mu je pozlilo. Njemu se sudi zbog ugrožavanja sigurnosti, a kada je doveden u Osnovni sud u Obrenovcu, navodno je osetio slabost i, kako se sumnja, iscenirao pad niz stepenice. Vuk M. je tada, kako se navodi, iskoristio situaciju i savladao komandira koji je bio zadužen da ga isprati u prostorije suda i pobegao u nepoznatom pravcu, a tada je za njim raspisana jedna od potraga.

Osim pet potraga koje su raspisane za Vukom, u najmanje dva predmeta mu je bio mu je određen pritvor.

Pred detetom pokušao da je ubije

Vuk M. je, kako se sumnja, 21. oktobra nožem napao svoju bivšu partnerku u trenutku dok je bila sa dvoje male dece.

Nogom razvalio vrata od terase dok je nesrećna žena spavala, a zatim ju je molio da pođe sa njim. Kada je ona to odbila, Vuk je izvukao nož i naneo joj teške telesne povrede, a svemu je prisustvovala devojčica koju je Kristina čuvala.

Kristina je došla u kuću kako bi čuvala dete drugarici, a sa sobom je povela i svoje i Vukovo dete.

- Rano jutros Vuk je provalio u kuću tako što je razbio vrata. Tražio je od bivše partnerke da mu se vrati, ali ona je ponovo rekla da ne želi. Osumnjičeni je uzeo nož i rasekao ženi vrat. Kako bi se spasila nasilnika ona je pobegla iz kuće, preskočila ogradu i došla kod komšije. On i žrtva imaju jedno zajedničko dete. Rastali su se pre nekoliko meseci. Vuk ju je progonio i tražio da se pomire. Iz tog razloga došao je i rano jutros. Međutim, kada je žena ponovila da ne želi da mu se vrati, on je pokušao da je ubije - ispričao je izvor.

Nesrećna žena je sa teškim povredama uspela da pobegne sa lica mesta, a policija je u kupatilu kuće u kojoj je napadnuta, pronašla krvav nož koji je, kako se sumnja, korišćen u zločinu, ali i sat osumnjičenog.



On je, kako Telegraf.rs saznaje, odmah nakon što je nesrećna devojka istrčala iz kuće, pobegao kroz prozor u nepoznatom pravcu, a policija ga je zatekla u iznajmljenom stanu u Obrenovcu gde je i uhapšen. Nakon što je policija upala u stan gde se osumnjičeni Vuk Mitić krio, zatekla ga je kako hladnokrvno sedi i pije kafu u dnevnom boravku, kao da, svega par sati ranije, nije pokušao da usmrti svoju bivšu partnerku i majku njegovog deteta!

Oglasio se MUP

Vuk M. (39) uhapšen je zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti i teška krađa.

Sumnja se da јe on 21. oktobra, oko 4.40 časova, došao na adresu dvadesetdevetogodišnje žene, svoјe bivše vanbračne supruge, i nožem јoј naneo više posekotina u predelu vrata, nakon čega јe ona pobegla. Dvadesetdevetogodišnja žena zbrinuta јe u Urgentnom centru radi ukazivanja lekarske pomoći.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je 29. septembra nasilno ušao u kuću oštećene, pretio joj i ukrao uređaj za video-nadzor koji je koristila.

Kako je saopštio MUP, za osumnjičenim je bila raspisana poternica nadležnog suda, a nakon hapšenja biće sproveden u Okružni zatvor radi izdržavanja zatvorske kazne.

Autor: S.M.