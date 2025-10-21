OVO JE ISTORIJA NASILJA POMAHNITALOG OBRENOVČANINA: Krio se i od suda i od policije, ranije osuđivan

Vuk M. (39) koji je izbo bivšu partnerku Kristinu P. (28) u Obrenovcu, kako Kurir saznaje, ima podeblji kriminalni dosije i istoriju nasilja!

Podsetimo, on je u utorak ujutru nasilno upao u kuću u kojoj je bila Kristina koja je čuvala dete svoje prijateljice. Zajedno sa njom bilo je i jednogodišnje dete koje ima iz vanbračne zajednice sa Vukom.

Prema saznanjima našeg lista, Vuk je već bio prijavljivan policiji. Pre nepunih mesec dana protiv njega je podneta prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i krađe, jer je, kako su i iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili, 29. septembra upao u Kristininu kuću, pretio joj i ukrao snimač za video-nadzor koji je koristila.

Međutim, to nisu jedina krivična dela koja su se našla u dosijeu osumnjilenog Obrenovčanina.

- On je poznat kao problematična osoba, svi su ga znali po burnom temperamentu. Kristina ga je volela, pokušavala da ga smiri, ali više nije mogla. Svi su joj govori šta će joj on u životu - nadovezale su se komšije.

Kako otkriva izvor Kurira, protiv Vuka su bile raspisane dve poternice i jedna aktivna policijska potraga zbog ugrožavanja sigurnosti, a jedno suđenje mu je već u toku. Međutim, na ročišta nije dolazio.

- Sud ga je tražio, policija takođe, ali on se stalno skrivao i menjao mesta prebivališta. Niko nije znao gde je. Ni to što se skirvao od pravosudnih organa nije ga omelo da u gluvo doba upadne u kuću u kojoj boravi njegova bivša žena i da je tako napadne nožem, maltene na spavanju, kad se nije nadala - otkriva sagovornik Kurira.

Kako je saopštio MUP, s obzirom na to da je za osumnjičenim Vukom M. bila raspisana poternica, on je odmah posle hapšenja odveden u zatvor.

Podsetimo, drama se dogodila oko četiri sata ujutru u Kupinačkoj ulici u Obrenovcu, u kući u kojoj je u tom momentu bila Kristina sa ćerkom svoje prijateljice koju je čuvala i svojom bebom koju ima sa Vukom. Prema prvim informacijama, Vuk je upao u kuću i nasrnuo na Kristinu nožem. Devojka je bosonoga i krvava pokušala da pobegne od pomahnitalog napadača, ali ju je on sustigao i zadao joj više uboda u predelu vrata. Policija je po dolasku na lice mesta zatekla jeziv prizor, a nekoliko sati kasnije, on je uhapšen na Zabrežju, nedaleko od Obrenovca.

Autor: Iva Besarabić