AKTUELNO

Hronika

Horor u Zemunu, muškarac pokušao da siluje devojku: Užas na autobuskom stajalištu, policija na nogama

Izvor: Srbija danas, Foto: Pixabay.com ||

Kako saznaje portal "Srbija Danas", muškarac je pokušao da siluje devojku koja je čekala gradski autobus na autobuskom stajalištu u Zemunu. Nasilje se dogodilo u utorak 11. novembra oko 22 časova u opštini Zemun.

Kako dalje saznaje ovaj portal, muškarac star između 35 i 40 godina, prišao joj je sa leđa, stavio ruku preko usta i počeo da je dodiruje na neprimeren način. Devojka je počela da vrišti nakon čega je on pobegao u obližnju šumu.

Kako dalje nezvanično saznaje pomenuti portal, potraga za napadačem i dalje traje. Policija preduzima sve mere kako bi identifikovala i pronašla osumnjičenog.

Autor: D.Bošković

#Policija

#Zemun

#muskarac

#na nogama

#pokusaj silovanja

POVEZANE VESTI

Hronika

POKUŠAO DA SILUJE DEVOJČICU! Užas u Ratkovu: Muškarac došao u njenu kuću da nešto popravi, pa iskoristio trenutak kada je OSTALA SAMA

Hronika

DRAMA KOD HAJATA Muškarca oživljavaju na autobuskom stajalištu

Region

Dečak pokušao da siluje majku svog druga, izvadio je nož: Horor u Hrvatskoj

Hronika

Užas u poznatom hotelu u Beogradu: Muškarac se zaključao u sobu naoružan i pretio, horor trajao satima

Hronika

Poginula devojčica u Zemunu: Na nju naleteo gradski autobus

Hronika

'BIO JE DEZORIJENTISAN'Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): Autobus je bio prazan, išao je na početnu