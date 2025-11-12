Horor u Zemunu, muškarac pokušao da siluje devojku: Užas na autobuskom stajalištu, policija na nogama

Kako saznaje portal "Srbija Danas", muškarac je pokušao da siluje devojku koja je čekala gradski autobus na autobuskom stajalištu u Zemunu. Nasilje se dogodilo u utorak 11. novembra oko 22 časova u opštini Zemun.

Kako dalje saznaje ovaj portal, muškarac star između 35 i 40 godina, prišao joj je sa leđa, stavio ruku preko usta i počeo da je dodiruje na neprimeren način. Devojka je počela da vrišti nakon čega je on pobegao u obližnju šumu.

Kako dalje nezvanično saznaje pomenuti portal, potraga za napadačem i dalje traje. Policija preduzima sve mere kako bi identifikovala i pronašla osumnjičenog.

Autor: D.Bošković