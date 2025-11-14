Monstrum iz Srbobrana osuđen na doživotnu robiju: Sin tukao majku do smrti, pa pričao da je umrla

Martonu Robotki (37) iz Srbobrana, optuženi za brutalno ubistvo svoje majke Mirjane Robotke (79) osuđen je danas na doživotnu robiju.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio u noći između 7. i 8. januara ove godine u porodičnoj kući u Srbobranu, gde su majka i sin živeli zajedno. Telo nesrećne žene pronađeno je u jutarnjim satima, sa vidnim povredama na glavi i telu, prenosi Blic.

Stanovnici ulice u kojoj se desio zločin i dalje su potreseni. Jedan od komšija ispričao je da je Marton rano ujutru, oko 6.30, izašao iz kuće i rekao mu da mu je majka umrla.

- Bio sam zatečen i izjavio mu saučešće. Delovao je zbunjeno, ali nisam pomislio da se iza svega krije zločin. Kasnije, kad sam saznao šta je uradio, shvatio sam da u njegovom ponašanju nije bilo ni trunke kajanja - ispričao je komšija za medije.

Druga komšinica odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali je ekipa po dolasku mogla samo da konstatuje smrt. Lekari su primetili povrede i o svemu obavestili policiju, koja je ubrzo privela Martona Robotku.

Prema podacima Osnovnog suda u Vrbasu, Marton Robotka je tri puta pravosnažno osuđivan zbog nasilja u porodici – 2018, 2019. i 2022. godine. Poslednji put je osuđen na dve godine zatvora. Protiv njega su više puta izricane i hitne mere zabrane prilaska majci, ali se, po rečima komšija, one često nisu poštovale.

- Bio je sklon alkoholu, često se svađao i tukao majku. Nije radio, a kad bi dobio koji dinar, sve bi potrošio na piće. I pored svega, Mirjana ga je stalno branila i nadala se da će se promeniti – ispričala je prijateljica ubijene žene.

Tokom istrage, Marton je priznao da je udarcima usmrtio svoju majku, ali se branio tvrdnjom da nije imao nameru da je ubije. Ipak, prema optužnici, način izvršenja i težina povreda ukazuju na to da se radi o teškom ubistvu.

