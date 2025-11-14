KOMŠIJE U ŠOKU POSLE MASAKRA KOD BABUŠNICE: ‘To su vredni i čestiti ljudi, niko ne zna motiv!’

U selu Zavidince kod Babušnice danas oko 16 časova dogodio se masakr u porodičnoj kući, u kojem su ubijeni otac M. L. (69) i sin M. L. (41), dok su supruga i majka ubijenih S. L. i stariji sin M. L. (44) ranjeni.

Prema prvim informacijama, krvoproliće se dogodilo u dvorištu porodične kuće. Majka i supruga ubijenih pozvala je policiju i prijavila da je smrtonosne povrede naneo S. M., koji je ubrzo pronađen nedaleko od kuće i priveden. Policija mu je odmah odredila zadržavanje.

Komšije o tragediji Meštani sela su u šoku:

„Ta porodica na koju je pucano je jako fina. Otac, majka i dva sina su vredni i čestiti ljudi. Iznad njihove kuće živi jedan čovek sa sestrićem. Kako sam čuo, on je pucao na komšije, a zbog čega – ne bih znao“, rekao je jedan komšija.

Dodao je da u selu nikada nisu čuli da je između porodica postojao sukob: „Nije isključeno da su imali problema, ali selo je razbacano pa nismo bliski da bismo znali šta se ljudima dešava.“

Istraga u toku Motiv za masakr za sada je nepoznat, a policija sprovodi istragu. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o krvavom obračunu.

Autor: Dalibor Stankov