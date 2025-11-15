AKTUELNO

Hronika

IZREŠETAO CELU PORODICU KOD BABUŠNICE! Ubio oca (69) i jednog sina (41), majka i drugi sin RANJENI: Svi detalji krvoprolića u selu Zavidince!

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: RINA ||

Majka i supruga ubijenih je bila svedok događaja, nakon čega je pozvala policiju i navela da je smrtonosne povrede naneo S. M., koji je pronađen nedaleko od porodične kuće u kojoj je došlo do masakra.

U masakru do kog je došlo danas oko 16 časova u porodičnoj kući u selu Zavidince, kod Babušnice, ubijeni su otac M. L. (69) i sin M. L. (41), dok su supruga i majka ubijenih S. L. i njen stariji sin M. L. (44) ranjeni.

Naime, kako smo pisali, u porodičnoj kući je došlo do pucnjave, prilikom čega je policija zatekla dva tela i dve ranjene osobe — supruga i majka je zadobila povrede glave, nanete tupim predmetom, dok su ubijeni otac i sin umrli od posledica upotrebe vatrenog oružja.

Majka i supruga ubijenih je bila svedok događaja, nakon čega je pozvala policiju i navela da je smrtonosne povrede naneo S. M., koji je pronađen nedaleko od porodične kuće u kojoj je došlo do masakra. S. M. je priveden i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije.

Prema prvim informacijama, do krvoprolića je došlo u dvorištu porodične kuće, a još uvek nema zvanične potvrde da je uhapšeni i počinio ovo delo.

Istraga je u toku.

Autor: A.A.

#Ubistvo

#babušnica

#masakr

#zavidice

POVEZANE VESTI

Hronika

'SINA JE UBIO U STRAŠNOM BESU I TO SA 5 METAKA" Novi detalji horora kod Sombora, u Srbiju došli zbog proslave, veselje se završilo krvoprolićem

Hronika

KOMŠIJE U ŠOKU POSLE MASAKRA KOD BABUŠNICE: ‘To su vredni i čestiti ljudi, niko ne zna motiv!’

Hronika

UŽAS KOD KRUŠEVCA Macolom pretukao sina i oca, pa se ubio

Domaći

SIN HANKE PALDUM PRETUKAO POLICAJCA I ZATVORENIKA! Naneo im teške povrede: Oglasili se iz zatvora i MUP-a... Ovo su svi ŠOK detalji

Region

UPUCAO POLICAJCA I SINA, PA OKRENUO ORUŽJE KA SEBI: Horor u Bosni i Hercegovini, objavljeni detalji KRVOPROLIĆA

Hronika

Detalji užasa u Čačku: Iskasapio majku i oca, pa zaključao u stanu!